Massimiliano Ossini, da Linea Bianca alla vetta del Kilimanjaro in Tanzania

Il conduttore televisivo, che da lunedì 11 settembre torna in onda anche con UnoMattina su Rai1, Massimiliano Ossini, lo scorso 5 agosto ha raggiunto la vetta del Kilimanjaro (5895 m) insieme all’esperto di montagna Gian Luca Gasca e al videomaker Daniel Pezzani.

I tre hanno impiegato due giorni e mezzo per raggiungere la cima più alta d’Africa, in Tanzania, seguendo la Marango Route tra le vie più battute per la vetta e anche una delle più suggestive.

«Un sogno che si realizza» il commento di Massimiliano che è marchigiano di adozione, avendo sposato l'imprenditrice ascolana Laura Gabrielli (la coppia ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni). «La vetta più alta che abbia mai raggiunto, fino a oggi. Una salita impegnativa ed emozionante».

Dall’ingresso al parco Nazionale del Kilimanjaro, a circa 1800 m di quota, il gruppo ha prima attraversato la foresta pluviale toccando i rifugi Mandara (2700 m) e Horombo (3700 m). Un’area questa ricca di biodiversità, con numerose specie animali e vegetali che la popolano. Oltre, il rifugio Kibo (4700 m), l’ultima stazione prima di iniziare la lunga salita verso la vetta.

Partiti alle 23.30 i tre hanno toccato il punto più alto con le prime luci dell’alba.

«La vetta è stata l’apice di tutto. Un mare di nuvole a 360 gradi sotto di noi, l’ombra del Kilimanjaro che si allungava fino all’orizzonte» continua Ossini. «Ma il viaggio, condiviso con amici come Gian Luca e Daniel, ha rappresentato la parte più importante. Dalle umide giornate nella foresta, al freddo della quota. La mancanza di ossigeno oltre i 5000 metri. Il dormire insieme, nei rifugi, il supportarci a vicenda trovando sempre il modo per confrontarci e confortarci. Che si dica ‘pole pole’, dallo swahili, o ‘Kalipè’, come dicono ai piedi delle grandi montagne Himalayane, l’augurio rimane sempre lo stesso: cammina a passo lento e corto. Prenditi il tuo tempo e assorbi l’ambiente che ti circonda, rendendo unica l’emozione del viaggio».

Nei prossimi mesi Massimiliano racconterà al suo pubblico l’emozione vissuta durante l’ascenzione al Kilimanjaro, svelando aneddoti e curiosità su questa spedizione realizzata grazie al supporto fondamentale del main sponsor Cva - Rinnovabili da sempre, del Club Alpino Italiano (Cai), di Karpos, e Scarpa.