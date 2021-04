Il massaggio rilassante fai-da-te a gambe e glutei, ecco le tecniche consigliate dall'esperta

ANCONA - Quattro vizi in quarantena. In un periodo come questo con estetiste e parrucchieri chiusi, niente di meglio che sviluppare l’arte del prendersi cura di sé. Proviamo così a tuffarci nel nostro, personalissimo, mare del benessere. A partire dal massaggio.

Scoprirne le tecniche “in solitaria” è davvero fantastico: consente di rilassarsi, complice nostra signora casa. A fornire un valido supporto, Elisa Marchini, estetista ed esperta di massaggi. Con qualche consiglio e aggiustamento in corso d’opera. Come l’uso dell’olio che può essere quello di avocado, antiossidante doc, o quello di mandorle.



Mani e piedi

Tra Dad e smartworking, le mani sono spesso in movimento e non sempre le posizioni sono corrette. Ne sanno qualcosa il tunnel carpale e i crampi che talora s’affacciano. “Se non si hanno a disposizione manipoli ad hoc, basta poco – spiega l’estetista -. E’ sufficiente premere un pollice sull’altra mano aperta mentre sul dorso si fa pressione con le altre quattro dita. Con il pollice si possono fare piccoli movimenti rotatori alla base delle dita. Che poi vanno tirati in modo delicato verso l’alto per distendere la muscolatura”. Sempre con il pollice, poi, è possibile effettuare piccoli movimenti rotatori sul dorso della mano, così da rilassare anche questa parte. E qui si chiude il primo step. Per quanto riguarda i piedi, «un pediluvio relax è prioritario». A questo punto, spiega Elisa, «con la mano si va a premere sul palmo del piede fino alla caviglia. Da qui, si raggiungono le singole dita e, come per le mani, si va ad allungarle massaggiando l’attaccatura». Pochi movimenti, dunque, e il relax è assicurato.

Testa e collo

Lavorare per tante ore davanti al Pc può creare seri problemi di mal di testa o anche di cervicale. Per ovviare al tutto o comunque per trovare un po’ di sollievo, come suggerisce l’esperta, “bisogna muovere la punte delle dita sul cuoio capelluto facendo dei cerchi che devono sempre più ampliarsi aumentando anche la pressione”. Il massaggio al collo deve essere particolarmente delicato. I dettagli sono fondamentali. «Con movimenti circolari che vanno dalla nuca verso il basso e dal centro verso l’esterno fino a toccare le spalle. E’ importante fare il tutto in maniera soft e soprattutto con movimenti appena delineati così da consentire il massimo rilassamento», avverte Marchini.



Gambe e glutei

La circolazione viaggia in prima classe. «È sufficiente prendere un po’ di olio di mandorle – fa sapere l’estetista - : il massaggio alle gambe va iniziato dal basso, dalle caviglie e poi, con movimenti circolari, si arriva fino al ginocchio. Passando per le rotule, si prosegue verso l’alto, sempre con movimenti circolari dal basso verso l’alto. Una volta arrivati ai glutei, è importante massaggiarli picchiettandoli o usando le nocche delle dita, concentrandosi in particolare sulla parte bassa. L’uso di una crema anticellulite sarebbe il top».

