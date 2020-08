Martti Rousi, Gianni Iorio e Federico Mondelci al Montesaxnovo Festival

OSTRA VETERE - Sabato 29 agosto alle ore 18.30 a Pongelli, Ostra Vetere presso l’azienda agraria dei fratelli Bucci, per il pubblico partecipante al Montesaxnovo Festival verrà messo in scena un evento culturale straordinariamente articolato e coinvolgente.



«Cibo per lo spirito e il corpo, incontro tra musica e agricoltura» sarà il settimo concerto del Montesaxnovo Festival che vede protagonista il Violoncello del Finlandese Martti Rousi, il Bandoneon di Gianni Iorio e il Sassofono di Federico Mondelci! E’ l'entroterra Marchigiano ad andare in scena, protagonista assoluto per una offerta di cultura musicale unita a risorse agricole-vinicole universalmente apprezzate.

In questo evento si coniugherà musica di rango con i tesori che l’agricoltura locale attraverso una cultura millenaria ha portato a livelli di incommensurabile prestigio nel mondo: è il Villa Bucci nella usuale cornice della sua maestosa bellezza naturale …



Tutto questo è già un Festival internazionale che si muove con successo su un territorio piccolo ma infinitamente affascinante per le sue indiscusse eccellenze locali che oggi, scoprono di poter dialogare all’interno di un sistema di cultura trasversale nel suggestivo entroterra marchigiano!



E’ in scena domani a Pongelli una esperienza da vivere e condividere nella cornice dell'incanto poetico del paesaggio dell’entroterra , illuminato dalla luce di una Nuova Luna, che si fa incontrastata protagonista di questa seducente serata del Montesaxnovo Festival! In apertura l’editore di Affinità Elettive Valentina Conti colloquierà con l’autore del libro ”L’Infanzia Infinita” , Ampelio Bucci sulla sua esperienza Agricola e vinicola del Villa Bucci, eccellenza del territorio.



Organizzato dall’Associazione Lemuse e dal Comune di Ostra Vetere con il sostegno della Regione Marche Assessorato Cultura e dalla Bcc di Ostra Vetere il Montesaxnovo Festival ha accolto otto concerti con artisti di levatura internazionale, eccellenze che figurano in stagioni, teatri e festival di tutto il mondo. Il Festival è stato apprezzato da un pubblico che è accorso da tutta la regione e ha registrato la presenza di molti stranieri.

L’entroterra così ricco di storia, eccellenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, affermano Federico Mondelci e Antonella Cecere (presidente e vice presidente di Associazione Le Muse), stà già divenendo protagonista del dialogo culturale di sistema, in grado di attrarre risorse umane economiche e turistiche, ed è questa l’ispirazione più ambiziosa che ha motivato tanto complesso lavoro di organizzazione e contenuto artistico.

Il programma del Montesaxnovo Festival in fatti con i suoi otto concerti, quanto a prestigio di contenuto artistico, appartiene al livello dell’offerta dei grandi centri culturali e con questo evento cementa e consolida un successo strepitoso per un festival che è Solo alla sua seconda edizione!!



INFO:

Acquisto biglietti online: www.liveticket.it/montesaxnovofestival

Prenotazioni: Informazioni Accoglienza Turistica dalle 930 alle 12.30 - Tel 071 965700

In caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso il Centro Sociale in Via Fratelli Lombardi 1 - Ostra Vetere © RIPRODUZIONE RISERVATA