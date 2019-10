Martin Castrogiovanni choc a Verissimo: «I medici mi dissero 'Hai 6 mesi di vita'»

di Emiliana Costa

MARTIN CASTROGIOVANNI A VERISSIMO: IL RACCONTO CHOC

Sule ultime novità.L'ex rugbista argentino, concorrente di Amici Celebrities e volto di Tu si que vales si è raccontato nel salotto di. Dall'arrivo in Italia all'età di 18 anni, fino ai successi sportivi e professionali. Castrogiovanni ha poi svelato un momento doloroso della sua vita.Ecco la testimonianza di: «ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena.Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede.Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo».E, infine,conclude: «Non parlo mai di questa cosa, per rispetto di chi sta lottando per questa malattia».Martin Castrogiovanni racconta anche del giorno che è partito per l'Italia: «Avevo 18 anni ed ero contento che finalmente avrei potuto uscire e rientrare quando volevo. Ma appena l'aereo è decollato dall'Argentina, mi sono chiuso in bagno e ho pianto un quarto d'ora».