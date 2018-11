Bobo Vieri special guest dj al Miu Disco Dinner «Metto la musica house»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Sabato 17 novembre una serata unica da non perdere a Marotta con Bobo Vieri special guest djal Miu Disco Dinner. Solo nei migliori club d’Italia, Bobo Vieri, dopo una grande carriera da calciatore in grandi club italiani ed in Nazionale,dopo essere stato protagonista sulle pagine di gossip di tutti i giornali per i suoi amori con le più belle donne dello star system, brillante conduttore sportivo sulle tv nazionali, si presenta ora in un nuovo ruolo da grande protagonista: il dj.«Metto musica house, la mia passione», ha dichiarato ai microfoni di Radio deejay ed è stata subito Bobomania. Un grande successo la serata del suo debutto dietro la console, come pure le uscite seguenti, con un pubblico entusiasta e sui social impazza l’hastag #bobodj. «Nulla di improvvisato - dice Bobo - sono due mesi che faccio pratica alla console. Abbiamo strutturato lo show con il supporto di un vero e proprio staff di professionisti. Oggi lavoro con un vocalist, un trombettista ed un produttore dj, Luca Cassani».Emilio Danisi, gran cerimoniere del Miu disco dinner,non poteva farsi scappare questa grande occasione e, dopo trattative serrate, è riuscito a portare al pubblico del Miu questo grande personaggio che farà impazzire la pista la notte di sabato 17 novembre per un’altra serata storica e da non perdere. Bobo Vieri,dopo aver suonato,sarà nel locale per chiacchierare, brindare, firmare autografi e soprattutto per fare foto e selfie.