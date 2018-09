"Domenica In", la mamma della Ferragni non trova l'accordo con la Rai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la mamma di, non sarà un'opinionista della prossima edizione di. Nei giorni scorsi erano circolate voci circa un possibile inserimento della scrittrice nel cast del contenitore domenicale di Rai 1, che prenderà il via il prossimo 16 settembre con Mara Venier in conduzione.Pare, infatti, che la Di Guardo - rappresentata dall'agenzia Studio Di Nardo - e l'azienda di viale Mazzini non siano riuscite a trovare un accordo economico per la partecipazione della scrittrice nelle vesti di opinionista per alcune puntate.