Debutta oggi il progetto forse più atteso e iconico di Pesaro 2024: la prima italiana di The Life, l’opera immersiva di Marina Abramovic e Tin Drum, che per la prima volta nella storia dell’arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale. Un’esperienza cinematografica tridimensionale unica, aperta al pubblico fino al 18 giugno, fruibile al Centro Arti Visive Pescheria (tutti i giorni dalle 10 alle 23).

La presentazione

Presentata alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, l’opera ha attraversato il mondo, ma a Pesaro arriva in una veste ampliata, arricchita di costumi originali ed elementi acustici pensati per invitare a una riflessione dedicata alla natura della memoria, dove l’artista transita in mondi diversi e attraversa il tempo e lo spazio. Una performance nata ancora prima che il mondo sperimentasse l’isolamento forzato causato dalla pandemia covid-19: elaborando strategie per mantenere la propria connessione sociale, l’artista si poneva la questione della smaterializzazione del corpo e la sua trasposizione in una dimensione slegata dal qui e ora. Come ha sottolineato il regista Todd Eckert, rispetto alle sue precedenti ricerche «è questa l’occasione in cui Marina Abramovic è stata più vulnerabile: perché questo progetto andrà avanti anche quando l’artista non ci sarà più. Marina ha lasciato il suo corpo in modo vulnerabile, anche per gli anni a venire».

La performance

«Questa performance ci consente di raccontare la nostra volontà più profonda», sottolinea il direttore artistico di Pesaro 2024 «cioè quella di ragionare sugli scenari possibili della relazione tra arte e tecnologia, un grande dibattito che parte negli anni ’90. La Abramovic e la visione di un regista come Todd ci danno la possibilità di fare un’esperienza diretta, senza mediazioni, della costante volontà di un’artista di esplorare il limite del virtuale insieme alla dimensione del presente». La particolarità di The Life a Pesaro è anche la possibilità di analizzare lo sviluppo della creazione, il backstage completo della sua realizzazione, compreso l’iconico abito rosso usato dalla Abramovic per la prima volta esposto, nel Loggiato della Pescheria, dove ci sono anche 6 postazioni per entrare in altrettante sfumature di rosso scelte appositamente dall’artista. Secondo Todd il punto focale del lavoro non è la tecnologia in sé, ma la connessione che si crea tra il pubblico e l’artista.

Il percorso

Prodotta dallo studio specializzato in mixed reality Tin Drum con la regia del fondatore Todd Eckert, The Life accompagna il visitatore in un percorso dal sapore rituale: ciascun partecipante è invitato a liberarsi di ogni dispositivo elettronico e a indossare un visore per la realtà aumentata, attraverso cui visualizzare i confini di una stanza vuota. Al centro dell’ambiente virtuale si muove l’ologramma dell’artista Marina Abramovic, la cui performance può essere osservata dal pubblico in maniera libera e da qualsiasi angolazione. L’assenza di barriere e schermi fornisce l’opportunità di cogliere nuovi punti di vista, vivendo un’esperienza unica nel proprio genere assieme all’artista.