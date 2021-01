Gf Vip, l'umiliazione choc degli altri concorrenti a Maria Teresa Ruta. Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Vergognatevi»

L'umiliazione choc degli altri concorrenti a Maria Teresa Ruta. Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Vergognatevi». Oggi pomeriggio, il Grande Fratello ha organizzato per gli undici inquilini rimasti il gioco dei pouf. Due persone alla volta dovevano ballare bendate e allo stop della musica, trovare prima dell'altro il pouf per sedersi.

Chi rimaneva in piedi, veniva eliminato. La prima a uscire dal gioco è stata Maria Teresa Ruta, che si è "scontrata" con Andrea Zenga. Ma appena finita la prova, la conduttrice piemontese si è isolata, visibilmente scossa. Come al solito, è Stefania Orlando che la va a consolare in veranda.

«Mentre cercavo il pouf - spiega in lacrime Maria Teresa Ruta - tutti tifavano Andrea Zenga, c'erano cori da stadio. Nessuno diceva il mio nome, solo tu mi hai incoraggiato. Poi hanno smesso, perché si sono resi conto che era stonato tifare tutti contro una». La risposta di Stefania Orlando ha commosso i fan: «Io tifo sempre per te, non solo al gioco dei pouf».

