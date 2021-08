Maria De Filippi in Rai, la conduttrice mette da parte Amici e Uomini e Donne: la nuova esperienza

Nuova esperienza televisiva per Maria De Filippi, che approda momentaneamente in Rai mettendo da parte Amici e Uomini e Donne. Niente di preoccupante per Mediaset, dove è regina indiscussa, perché tornerà quanto prima per condurre i suoi programmi di punta. Il 9 e il 10 settembre prossimo, tuttavia, sarà sulla rete ammiraglia per Seat Music Awards 2021.

Maria De Filippi in Rai

La moglie di Maurizio Costanzo sarà in prima serata su Rai1 e in diretta dall’Arena di Verona per la quindicesima edizione dei premi accanto a Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Non è la prima volta per lei accanto al conduttore sul servizio pubblico. Lo ha fatto per il Festival di Sanremo 2017.

Maria De Filippi in Rai

Si è già parlato di De Filippi in Rai ma per un altro programma. Il direttore Coletta avrebbe fatto il suo nome per uno show con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. Alla fine, però, non è stato realizzato. Sul palco di Verona, intanto, sarà in buona compagnia: ci saranno tutti i suoi ragazzi, i giovani talenti di Amici 20 che hanno spopolato quest'estate. Sangiovanni, ad esempio è uno di questi.

Maria De Filippi, gli ospiti

Durante la serata si alterneranno tanti altri ospiti: Marco Mengoni, Ligabue, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Marracash, Marco Giallini, Diodato, Zucchero, Giorgio Panariello, Madame, Alessandra Amoroso, Achille, Il Volo, Fiorella Mannoia, Amadeus, Emma, Annalisa, Mahmood, Pio e Amedeo. Arriveranno anche Alessandro Siani, Takagi, Ketra e Giusy Ferreri, Colapesce e Dimartino, Carl Brave e Noemi.

