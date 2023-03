Maria De Filippi, il messaggio prima di "C'è Posta per Te": «Grazie per l'amore che ci avete fatto arrivare dopo quello che è successo»

«Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto». Con questo messaggio Maria De Filippi ha cominciato la puntata di "C'è Posta per Te", la prima con la conduttrice al timone dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. La puntata era già stata registrata prima della tragedia e quindi Maria ha deciso di scrivere un messaggio di ringraziamento che è stato mandato in onda prima dell'inizio della puntata di sabato 4 marzo.

Maria De Filippi, ricominciano i programmi

La conduttrice ha rireso i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio. «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato», aveva detto nelle scorse ore. Sabato 4 marzo è tornato in onda in prima serata "C'è posta per te", con la puntata - sospesa la settimana scorsa per il lutto - che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult "Mare fuori". Domenica 5 marzo tornerà poi "Amici", in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a "Uomini e donne".