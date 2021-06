Maria Amelia Monti, il dolore a Verissimo: «È in una clinica, non è sempre presente...»

Maria Amelia Monti, l'attrice milanese, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. «Mia madre - dice - ha 98 anni, è in una clinica e purtroppo non è sempre presente a se stessa. Ma anche nella vecchiaia è ancora molto creativa. La vado a trovare con il cane e lei è contenta. Vengo da una famiglia di architetti. Sono la terza figlia, ho differenza di età con le mie sorelle. Non sono stata seguita tantissimo e all'inizio non diedero peso alla mia decisione di fare l'attrice. Ma questo mi ha responsabilizzato. All'inizio ho ricevuto tante bocciature. Ma se una ragazza continua, vuol dire che è determinata. All'Accademia dei Filodrammatici, l'insegnante di dizione mi trattava malissimo per la mia r moscia».

Maria Amelia Monti parla anche del suo rapporto con Gerry Scotti: «Io nell'immaginario collettivo, dopo dieci anni dalla fine della sit-com, sono ancora la moglie di Gerry Scotti. C'è un legame fortissimo con lui. Ho girato gli ultimi quattro episodi incinta e con le stampelle (perché mi ero rotta la gamba), facendo solo i primi piani». Poi, l'attrice parla della sua famiglia: «Con mio marito ho due figli naturali e un figlio adottato. Dopo i 40 anni volevo fare il terzo figlio, ho deciso di adottare. Dopo quattro anni, mi hanno chiamato e mi hanno detto 'abbiamo trovato vostro figlio'. Siamo andati in Etiopia a conoscerlo. Quando i miei figli Marianna e Leonardo hanno accolto Robel, è stato più emozionante del parto».

