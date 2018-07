Italiani i meno depressi d'Europa. Margherita Buy: «La ricetta è l'ironia»

di Margherita Buy

A noi ci salva l'ironia. E' una valvola di sfogo importantissima, la marcia in più che abbiamo noi italiani rispetto ad altri Paesi europei: saper affrontare i problemi, che certo non ci mancano, con il sorriso. Per cercare sempre quella parte del bicchiere mezzo pieno: fa parte del nostro Dna. Del resto ci sono Paesi nel Nord Europa dove le persone hanno difficoltà a parlare dei loro disagi: per noi italiani non è così, ci aiutiamo e troviamo quasi sempre qualcuno pronto ad ascoltarci.A volte possiamo sembrare maleducati ma almeno tiriamo fuori quel groppo in gola che altrimenti ci soffocherebbe: appariamo per questo un po' sgarbati? Sempre meglio che depressi. E poi abbiamo il sole: quelle belle giornate che sanno tirarci su il morale. In fondo chi non è almeno un po' meteropatico? Nel cinema ho avuto ruoli di donne depresse e in quel caso la commedia, con la sua ironia, è stata il giusto tramite per parlare di argomenti seri. Con leggerezza, appunto.