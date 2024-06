Il nuovo singolo di Maredè (nome d’arte di Luigi Bevilacqua) si chiama “Bungee Jumping”, ed è da già da qualche giorno disponibile su tutti i servizi di streaming. Cantautore senigalliese di 24 anni, ha già al suo attivo diverse canzoni già pubblicate, per un percorso di crescita musicale evidente anche nella nuova canzone di matrice pop. “Bungee Jumping” vuole essere una riflessione sugli alti e bassi, sulle paure e sulle insicurezze della vita, ma che offre anche una spinta verso la positività del futuro. «Questa canzone l’ho immaginata di mattina, mentre ero a casa e stavo spulciando sui social – racconta Maredè – e sono spuntate una serie di notizie drammatiche. Tutte queste notizie ci appesantiscono, rendono la nostra vita per così dire difficile, ovviamente senza volerla paragonare a quella di chi si trova in situazioni ben peggiori della nostra. Queste notizie però ci condizionano, e questa canzone vuole essere uno sguardo rivolto alla nostra società. Mi sono immaginato un dialogo tra due persone, che riflettono e condividono angosce e timori».

La metafora

Il bungee jumping quindi metafora del salto nel vuoto, verso la speranza. «Saltiamo nel presente, perché non dobbiamo bloccare dalle nostre paure rimbalzando tra gli alti e bassi della vita. C’è speranza quindi, perché le paure non ci devono immobilizzare perché anche nel nostro piccolo dobbiamo cercare quella che possiamo chiamare una rivoluzione. È un invito a provare in qualche modo uno stimolo di rinnovamento: non dobbiamo farci immobilizzare dalla paura, saltiamo». Attualmente Maredè sta lavorando al suo primo disco, con l’obiettivo di vederlo ultimato e pubblicato entro fine 2024. «Al momento stiamo pensando ad una pubblicazione in digitale, in streaming come per i singoli pubblicati fino ad oggi – prosegue il giovane cantautore di Senigallia – ma mi piacerebbe davvero molto riuscire a pubblicare anche una tiratura limitata in vinile».

La collaborazione

Luigi attualmente vive a Roma e collabora con il produttore Alessandro Forte (già produttore di Aiello, Galeffi), con il quale ha scelto di dare avvio al suo nuovo progetto dalle sonorità elettro-pop. Ha già calcato numerosi palchi, fra cui quello dell’Auditorium Parco della Musica, diventando finalista del Premio Fabrizio De André, e quello del Castello Sforzesco di Milano, con Mogol e Mario Lavezzi. Vanta la vittoria al Proscenium Festival con il Premio Siae “Miglior Canzone” e il Premio Radio Subasio per la “Canzone più radiofonica”. È stato semifinalista al Concertone del Primo Maggio, finalista alla Rassegna Lucio Dalla e ha aperto uno showcase della cantante Noemi all’Alcazar di Roma. Procede anche la pianificazione delle date estive. Già annunciata la presenza al Rotondo Festival di Senigallia, dove il 30 giugno suonerà insieme a Nada. «Il Rotondo Festival sarà il concerto più importante di quest’estate, è anche quello a cui probabilmente tengo di più. Ci saranno altri concerti e per ora con molta probabilità alcune di queste date saranno a Roma per alcuni festival e appuntamenti che accolgono molti appassionati di musica».