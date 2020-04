Marco Zingaretti conduce il Cantagiro in diretta sul social

JESI - “#iostoacasaconilcantagiro” è il titolo dell’evento in programma su Facebook nella serata di Pasquetta, lunedi 13 aprile alle 21,30. Marco Zingaretti, conduttore e presentatore delle selezioni di Miss Italia e di tante importanti iniziative, è l’ideatore e il presentatore di un format abbinato allo storico concorso nazionale de “Il Cantagiro”. Da alcuni anni il concorso è stato riportato proprio da Zingaretti nelle Marche e ha ottenuto notevoli successi sia per l’apprezzamento da parte del pubblico presente nelle varie serate di selezioni nelle piazze sia per i cantanti che hanno visto accrescere il loro bagaglio musicale e per alcuni di loro il vedere un sogno realizzato con l’incisione dei propri brani nella compilation nazionale de “Il Cantagiro”.



Zingaretti, come nasce l’idea di questo evento sui social?

In questo periodo dove siamo giustamente obbligati a restare in casa e a rimanere distanti, la tecnologia ci sta aiutando molto a sentirci vicini. I social sono molto frequentati e dopo aver ideato delle dirette su instagram con cari amici e amiche del mondo dello spettacolo, che sono state seguite da tante persone, ho avuto l’idea di creare questo evento per far trascorrere ore di spensieratezza e per regalare una serata di musica al pubblico in un momento drammatico dove tantissimi settori compresi quelli del cinema, teatro e spettacoli sono completamenti fermi ed anche per tenere insieme e mantenere attivo il mio team. Essendo il responsabile per le Marche del Cantagiro ho avanzato l’idea al patron Enzo de Carlo, che ha subito sposato il progetto che è stato condiviso con entusiasmo con tutti i ragazzi della mia squadra che hanno aderito con immenso piacere.



Sarà un evento di sola musica?

Tanta musica ma non solo. La situazione che avevo in mente era quella di essere tutti partecipi della manifestazione; saremo tutti in collegamento e spesso tutti inquadrati. A turnazione i cantanti si esibiranno dal vivo, chi con base, chi accompagnato con strumentazione. Per l’occasione ho pensato di invitare una mia carissima amica amata dal pubblico, Lucia Fraboni, chiedendole di partecipare con uno dei suoi personaggi. Vista l’amicizia e la grande stima reciproca ha subito accettato e per l’occasione sarà presente con uno dei suoi personaggi più amati, la Professoressa Viridiana Pigliapoco con dei fuori programma e delle improvvisazioni che saranno esilaranti. Alla regia ci sarò Giuseppe Filloramo.



Quali saranno i protagonisti dello show?

Si esibiranno Corrado Mancini, Federico Fabbretti, Nicole Vestuto, Massimo Bussoli, Matteo Ilari, Sofia Monceri, Laura Pisciotto, Michele Mazzaferro, Noemi Romiti, Francesco Simoncini, Chiara Sartini, Silvia Chiavelli, Emanuele Saltari, Carla Mantoni, Gemma Fava, Isabel Pasqualini, Marta Federici, Carolina Galassi.



Cosa si deve fare per assistere all’evento?

Basterà collegarsi al profilo Facebook di ogni artista: al mio, a quello di Aldagisa Palpacelli (Lucia Fraboni), di Giuseppe Filloramo, a quello di ogni cantante partecipante ed è importante e bello che saremo presenti anche sulle pagine Facebook di alcune emittenti radiofoniche come radio Arancia, radio Incredibile e radio Ananas. Concludo ripetendo il concetto di "rimanere in casa" perché rispettando tutti insieme le regole pian piano potremo ripartire".