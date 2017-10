Predolin e Simona Izzo, baruffa e insulti in diretta tv «Amanda Lear era uomo»

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Amanda Lear era un uomo»., ai microfoni di Domenica Live, torna a sostenere la tesi già affermata nella Casa del Grande Fratello Vip.«Non ho conosciuto Dalì personalmente ma ho letto le sue biografie e lui ha amato molto Amanda, nella prima e nella seconda fase». Poi aggiunge: «Perché, Amanda ha smentito?».La notizia, ovviamente, è rimbalzata su tutti i giornali e in televisioni., direttore di Novella 2000, spiega che fu «proprio Dalì a inventare questa storia».La Izzo rilancia: «Amanda non si è affatto offesa, né risentita. Ci siamo sentite. Perché dovrei aver detto una sciocchezza? è un miracolo della natura. Amanda non ha mai fatto outing, né ha mai smentito, perché è una donna intelligentissima e sa che tra il vero e il verosimile l’importante è che si lasci un interrogativo».A sostenere la sua tesi, ancheIntanto, a tenere banco in studio è anche il dibattito trae la Izzo, nel primo confronto dopo le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuna distensione, anzi.«Sei un conduttore trombato, l’hai detto tu», lo attacca Simona Izzo.Predolin che già nella scorsa puntata, l’aveva definita «la più falsa della casa», replica: «Io sono very normal people, tu sei una snob, una very important person».