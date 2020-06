Marco Liorni , pubblico in studio senza mascherina a Italia Sì . Fan allibiti: «Avete trovato il vaccino?». Lui spiega tutto. Oggi, chi ha acceso all'improvviso la trasmissione di Rai1 ha avuto una sorpresa particolare. Sul podio, un lanciatore di coltelli che presenta il suo lavoro, facendo un simpatico numero con Mauro Coruzzi.

Ad attrarre l'attenzione del pubblico, però, il fatto che in studio ci fosse il pubblico, non distanziato e senza mascherina. Immediati i commenti su Twitter: «Avete trovato il vaccino?». E ancora: «Com'è possibile che ci sia il pubblico?».

È Marco Liorni a spiegare tutto. Terminato il numero, si torna in studio. Il conduttore ricorda che il podio del lanciatore di coltelli era stato registrato prima del lockdown e non era mai andato in onda. Svelato l'arcano, concludono i fan: «Che bello che era prima».

Ultimo aggiornamento: 18:57

