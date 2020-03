Marco Liorni parla di coronavirus a Italia Sì, il fuorionda imbarazzante dell'ospite: «Pensa che co***ni»

Marco Liorni parla di coronavirus a Italia Sì, il fuorionda dell'ospite: «Pensa che co***ni». Oggi pomeriggio, durante la trasmissione condotta da Marco Liorni, uno degli ospiti sarebbe incorso in una gaffe.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, Lutto per Piero Chiambretti: è morta la mamma Felicita

Marco Liorni, con il supporto di un video, stava ricordando le notizie più importanti della settimana sul Covid-19. Si parlava degli ultimi casi registrati al sud, dopo il grande esodo dal nord, in alcuni casi perfino con la febbre. Proprio in quel momento Mauro Coruzzi, in collegamento dalla sua casa, si sarebbe lasciato andare a un commento, pensando di non essere ascoltato. «Pensa che co***ni», avrebbe detto riferendosi a coloro che si erano messi in viaggio con la febbre.

Immediato sarebbe arrivato il rimprovero in diretta di Marco Liorni: «Mauro sei aperto».

Ultimo aggiornamento: 22 Marzo, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA