Il fine settimana post Halloween riserva ancora un mare di divertimento nelle location del by night della nostra regione. Ecco gli appuntamenti principali. Domani, sabato, 5 novembre, al Donoma di Civitanova 90 ospiti i Gemelli Diversi con una loro performance live. Un tuffo nel passato con il duo che ha fatto la storia del pop rap italiano. I loro prezzi hanno coniato intere generazioni. “Mary”, “Un attimo ancora”, “Per farti sorridere”, “Fotoricordo”, impossibile non conoscerle.

La scorsa estate è uscito il loro nuovo singolo Vero, ed in seguito sono tornati a calcare i palchi di tutta Italia con oltre 60 date e diverse partecipazioni a festival musicali. Alla Serra di Civitanova Marche stasera cena spettacolo con i Jbees, dopocena special guest dj Elenoir. Prima modella e poi ballerina Elenoir inizia la sua carriera da dj nel 2008 in Ucraina, il suo paese di nascita. La sua esperienza alla console attraversa tutta la ex Unione Sovietica fino ad arrivare nei fashion club Europei ed in particolare in Italia. Ama la musica a 360 gradi e per questo riesce oltre alle discoteche a collaborare con aziende ed eventi di importanza internazionale. Il suo genere preferito è la House ma può interpretare serate che vanno dalla pop alla musica elettronica. Il suo nuovo format ad oggi è in giro per Europa con il nuovo tour. Da anni è diventata punta di diamante degli eventi fashion milanesi alternando tour tra Europa e Dubai. È stata anche ospite su Rete4 da Veronica Gentili su Controcorrente. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri, guest voice Davide Cecchini. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol. 2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini.



Al Brahma di Civitanova Marche domani “Icona 2000”, un viaggio nel tempo, fino agli anni 2000. Alla discoteca Privilege di Sforzacosta – Macerata domani “Remember Arcobaleno”, special guest la cantante colombiana naturalizzata italiana Rocio Carolina Mateus Alfonso, in arte Carolina Marquez. Icona della dance anni ‘90, Carolina Marquez riscuote un notevole successo in Italia e non solo. Al Sottovento di Numana domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.



Al BB di Cupra Marittima domani apertura speciale per un’extra date Saturday Night. Al Miami di Monsano domani Trascendence-Single Party, l’evento Trash & Dance dove è tutta una questione di chimica. Domani alla Discoteca Miu di Marotta il un nuovo format “Miusicology”: dove le parole non arrivano... la musica parla. Si balla con Latin Power. Tornando a Civitanova Marche al Ristorante Madeirinho Civitanova Marche il weekend, cena e dopocena, sempre condito da buona musica carioca e non solo.