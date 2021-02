"La voce specchio dell'anima", sei incontri proposti da Museo Omero e Amici della Musica

ANCONA - La voce come strumento della comunicazione a vario spettro espressivo, la voce come seducente tramite evocatore della parola scritta, la voce specchio dell’anima, la voce dispensatrice di emozioni intense in chi ascolta, come quelle provocate da un cantante o da un attore, grazie alla cui mediazione in teatro, in televisione o alla radio è possibile assaporare il senso del bello, qualunque ne sia l’occasione artistica.

“La voce specchio dell’anima” appunto è al centro di un ciclo di incontri online promosso dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona in collaborazione con la locale Associazione degli Amici della Lirica di Ancona, che prende il via mercoledì prossimo 1 e prosegue fino al 24 di marzo in numero di sei successivi appuntamenti.



Le riflessioni

Attraverso le riflessioni di studiosi e artisti, si intende contribuire alla scoperta delle declinazioni e del ruolo che la voce, con le sensazioni che esprime e comunica, assume nelle arti: nel teatro, nella musica vocale, nell’opera, nel doppiaggio. È possibile seguire il programma, con orario 18-19.30, e anche partecipare e intervenire agli incontri sulla piattaforma web Zoom del Museo Omero (la registrazione è gratuita e a numero chiuso, per cui occorre la prenotazione all’indirizzo e-mail conferenze@museoomero.it), oppure seguire la diretta via streaming sulla pagina YouTube sempre del Museo.



I protagonisti delle conferenze programmate sono nomi ben noti di scrittori/registi e attori, critici musicali, docenti di musica. I loro temi e i loro interventi si dispongono secondo un calendario che inizia mercoledì prossimo con Roberto Morpurgo e che prosegue fino al 24 marzo quando è in programma la conclusione con Luca Violini. Nel mezzo gli interventi di Alberto Mattioli, Piero Mioli, Gabriele Cesaretti e Cristiano Veroli. Ricchi e interessanti i temi degli incontri, tutti, suggestivi e stimolanti. Che invitano all’ascolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA