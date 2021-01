Hollywood chiama Kristian, il musicista e compositore marchigiano insegna e scrive brani per film e fiction

ANCONA - Un marchigiano tra le stelle di Hollywood. Accade al musicista e compositore Kristian Sensini, nato a Loreto ma da sempre cittadino di Potenza Picena, che da oltre un decennio è tra le firme maggiormente accreditate di importanti colonne sonore realizzate negli States, a favore di lungometraggi, documentari e cartoni concepiti oltreoceano. L’artista 44enne, anche produttore musicale, è attualmente in lizza nelle candidature per ottenere un premio prestigioso, gli “Hollywood Music in Media Awards”, riservati agli autori che si sono distinti nell’ultimo anno nell’ambito del loro lavoro svolto a favore del cinema, della tv e dei videogames.

Il riconoscimento

Il riconoscimento, da sempre considerato come un punto di partenza per altre nomination della stagione, come gli Oscar, i Golden Globes e i Bafta, verrà assegnato tra pochi giorni, il prossimo 27 gennaio, nel corso di una cerimonia che avrà luogo ad Hollywood e che verrà trasmessa in streaming a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Kristian Sensini è in lizza nella categoria “Miglior Film Straniero” per la colonna sonora del film “All Against All” diretto da Andrej Kosak e prodotto da Blade Production. Nei suoi confronti si tratta della seconda candidatura, visto che era già stato nominato per il premio anche nel 2014, in relazione alle musiche destinate alla pellicola di animazione “Rocks in my Pockets”, diretta da Signe Baumane. Nello stesso anno, la medesima colonna sonora, insieme al film di cui faceva parte, era stata candidata agli Oscar, proiettando Sensini nell’olimpo delle firme più autorevoli del cinema americano. L’artista, che non ha mai abbandonato l’Italia e le Marche, visto che è attualmente docente presso la scuola primaria di secondo grado ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo “Raffaello Sanzio” di Pesaro, nel suo percorso nella “Settima Arte” ha composto per ben nove film, compresa la colonna sonora di “Hyde’s Secret Nightmare” del 2011, “Dead Enders” del 2010 e “Monkeyshine” nel 2008. Il suo curriculum appare eterogeneo, visto che compone per generi cinematografici diversi e che negli anni ha prestato il proprio operato in ambiti musicali differenti.



La carriera

All’inizio della sua carriera ha studiato per l’apprendimento di composizione, arrangiamenti, pianoforte, flauto classico e orchestrazione. Nel 2010 ha studiato con Michael Giacchino, che ha vinto l’Oscar per “Up” e compositore per “Lost”, con Nathan Barr, autore dei temi di “True Blood” e “The Hostel” e con Dave Grusin, vincitore dell’Oscar per “Milagro”. Tra i suoi studi brilla quello per orchestrazione e composizione con Conrad Pope e la militanza al “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma, con il maestro Ennio Morricone. Sensini, che quest’anno nella categoria in cui gareggia è al fianco di mostri sacri quali Alexandre Desplat, James Newton Howard e Hans Zimmer, nella sua militanza americana ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con un altro grande autore di temi da film, il compositore Pino Donaggio, di cui nel 2015 ha preso il posto nello scrivere le musiche della fiction tv “Provaci ancora Prof!”.

