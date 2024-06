Qual è l’impatto delle nuove tecnologie nel mondo dell’arte e dello spettacolo? L'Università Politecnica delle Marche ha pensato di proseguire l’esperienza maturata nel 2022, riproponendo la seconda edizione del Corso di perfezionamento in “Nuove Tecnologie per la Performance – Corporeità e Spazio Scenico”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura (DICEA).



L’idea originale



L’idea è nata da una proposta di Simona Lisi direttrice artistica di Cinematica, in collaborazione con Paolo Bragaglia, direttore artistico di Acusmatiq, e si avvale del coordinamento scientifico di docenti del DII, Stefania Cecchi e Leonardo Gabrielli, e DICEA, Gianluigi Mondaini e Paolo Clini. Il corso propone un programma didattico interdisciplinare unico in Italia che offre una formazione avanzata nel campo dei media, delle arti visive e performative, per colmare il divario tra chi progetta interventi performativi e chi possiede il know-how tecnico per l'implementazione tecnologica, con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare l'arte e la tecnologia, fungendo da ponte tra il mondo scientifico e quello artistico.

Secondo Simona Lisi «è ormai imprescindibile, nel mondo dello spettacolo dal vivo, interfacciarsi con il mondo delle nuove tecnologie, sia per coadiuvare la produzione che per rendersi autonomi e lo abbiamo notato sia attraverso il nostro festival Cinematica che Acusmatiq di Bragaglia». E non ci sono rischi di rendere questi interventi troppo invasivi: «tutto dipende dalla poetica dell’artista: sperimentare nuove tecnologie può diventare un nuovo linguaggio drammaturgico, anche di supporto al racconto. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, siamo molto indietro da questo punto di vista, forse perché non esistono corsi di questo tipo». Il successo del primo anno ha permesso di proseguire in questo percorso: «la particolarità di questo corso sta proprio nel fornire un background estetico e somatico: a volte è possibile studiare su moduli asettici, mentre in questo caso viene inserito nel lavoro degli studenti stessi. La tecnologia invade sempre più il nostro mondo e anche il nostro corpo, conoscere come possa essere impattante è importante».



Gli insegnamenti



Il tutto mantenendo spontaneità e sostenibilità: «cerchiamo un utilizzo etico delle tecnologie e come imparare a padroneggiarle. Soprattutto nella fase di apprendimento c’è sempre un occhio alla sostenibilità etica, corporea e ambientale. Tutti gli artisti docenti hanno un’esperienza in questo campo, per l’applicazione artistica della tecnologia». Ben 23 gli insegnamenti erogati con un corpo docente di altissimo livello che annovera gli artisti digitali Igor Imhoff, Francesca Fini, Lino Strangis, e Roberto Paci Dalò, Ariella Vidach e Claudio Prati, Francesco De Melis, Paolo Bragaglia, Pietro Cardarelli, Simona Lisi e i/le docenti dell’ Università. Il corso si svolgerà dal 2 dicembre 2024 al 31 maggio 2025, per un totale di 128 ore di didattica frontale. Le iscrizioni apriranno ufficialmente a luglio, per chiudersi il 1 ottobre 2024. La finestra delle preiscrizioni sarà disponibile da maggio a luglio.