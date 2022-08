Parchi e giardini storici delle Marche, un cluster turistico in forte espansione che potrà avere un ulteriore impulso grazie ai fondi del Pnrr. Sono sette le strutture regionali i cui progetti sono stati ammessi al finanziamento del Ministero della Cultura che ha stanziato per la nostra regione 11 milioni e 400mila euro.

Un vero e proprio riconoscimento per chi, proprietà pubbliche e private, in questi anni si è adoperatO per mantenere in vita ambienti che oltre a essere memorie storiche e oasi naturali del presente possono svolgere un grande ruolo nella creazione di un flusso turistico internazionale.

I prescelti

Le proposte ammesse a finanziamento sono (in oridine di apparizione nella graduatoria stilata dal Mic): il giardino storico Seghetti Panichi nel borgo di famiglia a Castel di Lama; Villa Miralfiore dell’imprenditore Vittorio Livi a Pesaro; Villa La Quiete, anche nota come Villa Spada, di proprietà del Comune di Treia; Villa Vitali del Comune di Fermo; i giardini di Villa Caprile della Provincia di Pesaro Urbino; l’Agrumeto del Crocifisso della Società agricola di Rosanna Bartolacci a Massignano e infine Villa Castiglioni di Adriana Salvatici a Cingoli. Scorrendo la lista dei progetti ammessi alla valutazione, il risultato delle Marche è consolidato anche da altri siti di grande interesse a dimostrazione che l’interesse per il settore è in forte crescita. Commenta Giulia Panichi Pignatelli che con la figlia Stefania custodisce il parco storico che fu fondato dal trisavolo a Castel di Lama: «È un bel segnale, quando nel 1997 abbiamo avviato l’esperienza del turismo legato ai parchi storici, facevamo fatica a fare un itinerario che spingesse il pubblico internazionale a venire nelle Marche. Il Pnrr evidenzia fortunatamente un desiderio delle Marche, anche a livello istituzionale, di uscire da questo isolamento». Adesso la sensibilità è cambiata e il cluster si prefigura come un cavallo vincente, soprattutto per la clientela internazionale.

Le criticità

Il cambio di mentalità deriva anche da una diversa visione che c’è sui parchi. Osserva ancora Stefania: «Nell’immaginario rurale marchigiano si trattava di spazi tolti all’agricoltura ma, in tempi più recenti, anche i tourist manager hanno compreso con ritardo quanto importanti e salutari fossero gli spazi verdi». Il successo numerico non può però nascondere le criticità che permangono e che vanno risolti al più presto. I progetti che sono stati ammessi ai finanziamenti non hanno riguardo solo al restauro e alla fruizione ma anche a digitalizzazione, innovazione e competitività, cioè a tutti quegli strumenti che sono fondamentali per posizionarsi su un mercato quanto mai internazionale. Molto pragmaticamente, inoltre, servono figure professionali da un lato in grado di promuovere questi luoghi in maniera adeguata sia in situ sia online dall’altro di mantenerli nella loro unicità con esperti botanici e giardinieri. Si tratta di investimenti e non di spese perché, come ha dimostrato uno studio della Bocconi, 1 euro speso in un giardino storico ne fa ricadere 8 sul territorio. Inoltre, siccome tre di questi giardini fanno parte dell’Associazione dimore storiche, il territorio in cui ricadono i benefici si estende a un cerchio con un raggio di 60 chilometri. Il patrimonio storico arboreo fa bene alla salute per i benefici che è in grado apportare in chi li frequenta ma è anche una chiave di successo con un alto valore economico per l’intero territorio.