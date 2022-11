Luci accese e motori rombanti: un altro fine settimana carico di divertimento è pronto ad iniziare nei locali della movida marchigiana con tanti appuntamenti per tutti i gusti. Apriamo la carrellata con il Brahma di Civitanova Marche che questo weekend presenta un doppio appuntamento. Stasera Guest Neima Ezza (live performance) e The Night Skinny (dj set), il rapper più autentico della scena, insieme al produttore discografico e Dj considerato uno dei maggiori esponenti della musica rap italiana.

La sinergia creativa



Domani appuntamento “Icona Pop”. Icona Pop è incerto, incostante, mutevole. Sarà la sinergia tra persone, ambiente e momento a decidere cosa accadrà in quell’istante. Alla Serra di Civitanova Marche stasera cena spettacolo con la selezione musicale raffinatissima di Aldo Ascani, accompagnato da Yvette alla voce. Dopocena special guest dj Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri, guest voice Davide Cecchini. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini.



L’inaugurazione



Dopo il rinvio dello scorso weekend, al via stasera l’avventura per un nuovo locale, il Nyx Club di Ancona. Cena spettacolo con Oriano ed Alessandrino. Dopocena con musica house. Staff Merli Entertainment. Domani con cena e discoteca. Dj: Mata Junior, Brecce Boyz e La Regina. Alla Discoteca Azure di Casette Verdini - Pollenza domani Trash Night. Special guest Elisa Esposito, la “prof di cörsivœ”. Guest dj La Regina. C’è grande curiosità e attesa per quella che a tutti gli effetti non può che definirsi altro che una Trash Night. A pochi chilometri, al Privilege Club di Sforzacosta di Macerata domani guest dj Julian Muller. Al BB di Cupra Marittima domani Hola Chica con guest artist Andrea Zelletta, da tronista al GF Vip alla consolle il passo per lui è stato breve. Domani torna al Donoma Club di Civitanova il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella #hiphop #rnb #reggaeton #moombahton & #latinhouse. Con l’animazione della Señorita Dance Crew per una notte di puro Fuego.



Remember Jamaè



Al Miami di Monsano domani Remember Jamaè 2022. Il grande e unico Remember ufficiale. Stesso staff, stessi dj, stessa musica, stesso mito. Dj Yano, Stefan Egger, Corrado, Fabrizio Fattori, Ebreo, Pery e Meo. Boomerang privè. Evento over 23. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Miù di Marotta domani appuntamento Miusicology. Sempre domani alla discoteca Luxury di Porto San Giorgio Anomalie, il party techno.