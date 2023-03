ANCONA- Si apre la stagione dei grandi concerti. Dal rock d’autore al pop, dalle star internazionali fino ai mostri sacri: Robert Plant su tutti. In arrivo una primavera-estate col botto, con rassegne e concerti singoli spalmati su tutta la regione.



Nei teatri

Al Teatro delle Muse di Ancona è in arrivo un treno di concerti che inaugura la bella stagione live. Il primo a fare tappa al Massimo Dorico è Ermal Meta il 14 aprile, seguito subito dall’atteso spettacolo Alice Canta Battiato il 28 aprile. Un concerto dove la cantautrice passerà a rassegna i tanti successi del compianto Maestro della canzone sperimentale ed introspettiva. E dopo aver celebrato i 25 anni di carriera, Niccolò Fabi torna in tour nei teatri. E per la prima volta con un’orchestra. L’unica data marchigiana sarà proprio al Teatro delle Muse il 5 maggio. Ancora musica d’autore il 13 maggio con Fabio Concato alle prese con l’ultimo tour “Il musico ambulante”. E il 14 maggio sarà, invece, Fabrizio Moro ad aprire lo scrigno dei suoi segreti con il concerto “Racconti Unplugged”. La stessa sera al Teatro La Fenice di Senigallia si esibiranno i leggendari Inti-Illimani & Giulio Wilson. L’ensemble ha appena pubblicato l’ultimo disco dal titolo “Agua” da cui è stato appena estratto il primo singolo: “Sostenibile”. L’album è stato interamente registrato tra Firenze e Santiago del Cile. Mentre il 28 aprile al Teatro dell’Aquila di Fermo sarà in scena Giorgia.

Il pop e il rock

Certi autori sono intramontabili, proprio come i loro successi. Ed è senza dubbio il caso di Max Pezzali, che al Palaprometeo di Ancona infila ben due date: 12 e 13 maggio. E intramontabile è anche la voce elegante e profonda di Fiorella Mannoia che si esibirà in coppia con Danilo Rea il 26 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, dove la sera successiva, invece, la scena sarà tutta per il diablo del rock italiano: Piero Pelù. Doppia data nelle Marche per i Coma Cose, che il 10 giugno suoneranno a Centobuchi (provincia di Ascoli Piceno) in piazza dell’Unità e il 13 luglio a Camerino a Le Calvie. Le stelle del rap brilleranno al Parco della Pace di Servigliano di Fermo per un triplete da fuochi d’aertificio: il 20 luglio Luchè+Shiva, 22 luglio Articolo31 e 23 luglio Sfera Ebbasta. Mentre poco distante, a Villa Vitali per Fermo Festival, il 21 luglio i riflettori si accenderanno su Carmen Consoli. All’insegna del rap anche le serate del 25, 26 e 27 agosto al Parco Nelson Mandela di San Benedetto del Tronto dove si esibiranno in serie: Salmo, Geolier e Lazza reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, come il collega Tananai che si esibirà al Mamamia di Senigallia il 24 giugno.

Le superstar

In arrivo anche una sequela di super star internazionali da brividi allo Sferisterio di Macerata: i Lumineers (27 giugno), Simply Red (28 giugno) e Deep Purple (29 giugno). Fino a toccare l’apice con l’ex Led Zeppelin Robert Plant di scena il 28 agosto. Per tornare con i piedi su questo pianeta, seppure rimanendo su standard qualitativi di livello, lo Sferisterio propone anche: Madame il 29 agosto e Massimo Ranieri l’8 settembre.