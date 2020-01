“Marche in Mostra” di Peaktime fa tappa dopo Gradara al Verdi di Pollenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Dopo Gradara “Marche in Mostra” arriva sabato 11 gennaio a Pollenza presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”. Inizio alle 21. Un successo il terzo appuntamento del tour: nella bellissima cornice gradarese si è svolto l’evento ideato da Peaktime per promuovere la Regione Marche, premiata in più occasioni fra le più belle del mondo.LEGGI ANCHE:Una serata all’insegna dell’informazione, delle curiosità e delle caratteristiche del nostro territorio, uno spettacolo itinerante che percorre tutto ciò che rende unici i nostri territori: il mare, i monti, il cibo con i suoi tantissimi prodotti e piatti tipici, il vino, la tradizione.L’appuntamento di Gradara, che si è svolto nel suggestivo Teatro Comunale, ha visto alla conduzione Alvin Crescini e Luca Ciarpella. Musica live con i “Pulse Brothers Band” ed un’emozionante esibizione di danze storiche a cura di ADA Danze Storiche.A fare gli onori di casa il Sindaco Filippo Gasperi che insieme a Francesca Volpini di “Gradara Innova” ed Elena Bacchielli Ars Manager di “Figure Femminili nella capitale del Medioevo” hanno illustrato le caratteristiche uniche e più importanti di Gradara partendo dal famoso Castello Malatestiano teatro dell’amore tra Paolo e Francesca, ai Camminamenti di Ronda, agli eventi principali fino ad arrivare all’eno-gastronomia gradarese con un goloso richiamo al cioccolatino “Galeotto” ideato da Thomas D’Amico dell’Associazione Ludica “Giogrà”.Ospiti il Comune di Fermignano con il Sindaco Emanuele Feduzi, il Comune di Mombaroccio con il Sindaco Emanuele Petrucci ed il Comune di Vallefoglia rappresentato dal Consigliere alla bellezza e tutela del Paesaggio, Emanuele Brizi. La serata è stata allietata da due ospiti di eccezione: Nazzareno Rocchetti l’artista del fuoco e da Marco Morosini noto designer. Due marchigiani doc innamorati delle nostre terre e del nostro patrimonio culturale impegnati in prima linea per valorizzare la nostra regione in Italia ed anche all’estero.Un graditissimo saluto a tutti i presenti è stato inviato dal famoso pianista e cantante Matthew Lee che attraverso un video messaggio ha elogiato le Marche, sua terra natia, per i panorami mozzafiato che porta sempre con se, in giro per il mondo.Marche in Mostra è il progetto pensato, realizzato e prodotto da Peaktime Marketing & Comunicazione.La serata, che sarà trasmessa sui canali Tv Centro Marche, Canale Italia, Sky, si è conclusa con un buffet preparato dall’AVIS di Gradara, capitanata da Marco Stremigioli.