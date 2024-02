Tra Senigallia, Fano e Pesaro prosegue la marcia dei Poni Boi, trio punk con sfumature surf che da poco più di un anno ha iniziato un percorso musicale fatto di passione e determinazione. La band nata anche grazie alle pagine di Villaggio Musicale (piazza virtuale dove si possono incontrare musicisti di ogni tipo) è il classico power-trio, ed è formato da Andrea Marcellini (voce e chitarra), Luca “Bisto” Boscolo (basso) e Matteo Benocci (batteria).

I brani

I tre ragazzi hanno deciso di aprire il proprio 2024 pubblicando “Bam Bam”, il loro terzo singolo per le etichette Rocketman Records e Arrosti Records. Prima di quest’ultima canzone i Poni Boi hanno dato alle stampe il loro primo singolo intitolato “Fame d’aria” (giugno 2023) per poi raddoppiare ad ottobre sempre dello scorso anno con “Doppia XL Fit Regolare”. In queste due prime pubblicazioni la band ha viaggiato seguendo ritmiche e coordinate indie/surf rock, con leggerezza e freschezza. “Bam Bam”, che non uscirà solo come singolo ma sarà presente anche nell’album d’esordio previsto per la prima metà dell’anno, è un pezzo scatenato e veloce in quello che ormai possiamo definire lo stile Poni Boi, anche se questa volta si presenta diviso in due parti. La prima, quella in 4/4, è un punk’n’roll sfrenato che richiama i The Libertines di Up the Bracket con alcune influenze garage e indie. Alla fine di quel crescendo nevrotico, quando tutto sembra volgere al termine, ecco che subentra la parte in 6/8. Mood sornione con chitarrine un po’ surf alla The Frights e The Crocodylus, un po’ sbilenche alla Mac De Marco e quel “uh uh ah uh” molto anni ’60.

L’inno edonistico

«“Bam Bam” ci prova a essere semplice inno edonistico dei bei tempi che furono – spiegano i tre ragazzi del trio marchigiano - Ma la verità è che “Bam Bam” dispone i ricordi in un contenitore magmatico all’interno del quale passato, presente e futuro si uniscono per un breve momento. “Bam Bam” è un'istantanea che torna continuamente, ogni volta in modo diverso». Nel frattempo la musica del trio marchigiano non si ferma alle registrazione perché molto attiva è la fase live.

Il tour

Dopo aver iniziato nei primi giorni di febbraio la “strada del palco”, il trio si presenterà questo sabato (10 febbraio) al Man Cave di Jesi. Il viaggio proseguirà poi verso Milano e Bologna, rispettivamente 18 e 19 febbraio, sui palchi dell’Arci Bellezza e del Freakout Club di Bologna. Qualche giorno di pausa e poi altri live con le date di Corinaldo insieme ai The Crooks (2 marzo al circolo Arci “Pablo Neruda”, proseguiranno poi il 15 marzo con tappa a “Lo Stige Stugge” di Codogno (provincia di Lodi) per poi dirigersi il 17 marzo con gli Skiantos allo “Zu” di Parma. Ultime due date al momento confermate quelle del 22 marzo a Roma (al “Friccicore”) insieme ai Fugue e poi Ancona il 24 marzo al “Circolo del Cacciatore”. Ci sono poi ulteriori date ancora in “costruzione”, così come promesso attraverso i social della band impegnata in quello che è stato chiamato “Bam Bam Tour”.