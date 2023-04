Artisticamente nasce cantante. Crescendo acquisisce le doti di scrittore. Completa il suo percorso nelle arti il debutto nel piccolo schermo. Il cantante-errante anconetano Giacomo Medici, con il cuore a metà tra l’Italia e l’America latina, si prepara al suo prossimo volo intercontinentale. «Tra giugno e luglio sarò in Cina - annuncia il baritono -, a settembre in Argentina».

APPROFONDIMENTI L'ARTISTA Levante, il suo tour pronto a sbarcare nelle Marche: "Opera Futura" a Porto Recanati il 18 luglio SPETTACOLI GfVip, addio alla casa del Grande Fratello: ecco quanto è costata I BANDI Fondi per la cultura, aperta la piattaforma. La Regione Marche snellisce le procedure in dieci settori, dotazione finanziaria di 3 milioni



Le tournée



Sono giorni intensi, questi. Fitti di prove per l’avvio delle prossime tournée internazionali che lo porteranno nuovamente a girare il mondo con l’opera pucciniana Tosca dove Medici interpreta i panni del barone Vitellio Scarpia, potente capo della polizia, che farà imprigionare Mario Cavaradossi, ricattando poi Tosca della quale si è invaghito e dalla quale verrà ucciso. «Non posso ancora svelare la data, ma presto saremo anche al teatro Pergolesi di Jesi» confessa Medici. E dopo l’estate andrà nella sue seconda patria: l’Argentina «dove mi conoscono più come cantante di tango» ammette. «In quella tranche del mio tour affronterò una parte dedicata ad alcuni recital operistici - spiega Medici - e un’altra più concentrata sul tango».

Per lui è naturale far convivere le due anime. «Cerco di limitare questi due ambiti - racconta -, l’opera richiede che la voce sia gestita in una determinata maniera più legata al belcanto. Mentre le mie incursioni nel mondo del tango le organizzo isolando i vari tour in modo che non si vadano ad accavallare. Sono molti i cantanti d’opera che si dedicano anche al tango, perché è un mondo affascinante da esplorare proprio per chi viene dall’ambito lirico operistico». Poteva fermarsi qui Medici, ma non è nella sua natura. Un artista poliedrico come lui, con la curiosità di conoscere ambienti sempre nuovi e diversi, ha deciso di passeggiare anche in altri territori. Così è arrivato al mondo della scrittura e della televisione.



Le altre esperienze



«Tempo fa feci una collaborazione ne I Delitti del BarLume» racconta Medici. La serie tv dove, tra l’altro, la co-protagonista è l’attrice anconetana Lucia Mascino. «Si trattava di una puntata dedicata all’America latina e io impersonai un cantante sudamericano - prosegue -. Poi con la Fondazione Pergolesi Spontini ho preso parte ad un’altra serie tv dal titolo “Tre voci di dentro” attualmente in onda su RaiPlay». Ma nella vita di Medici c’è anche e soprattutto la scrittura. Infatti è stato appena pubblicato il suo ultimo libro di poesie “Le palpebre sensibili. Storie di viaggi, vergini e lentiggini”.