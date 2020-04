Marche protagonista di corti e video d’autore su social e tv

ANCONA - Le Marche come un film. Un territorio che fa da sfondo a cortometraggi d’autore così come a video promozionali del territorio. Una regione che con la sua natura, i suoi paesaggi, le sue contraddizioni diventa il teatro perfetto per filmati dal grande impatto emozionale. Fuori Tutti, il format ideato dalla Cna per dare un palcoscenico, uno schermo virtuale agli artisti delle Marche in questo periodo di emergenza sanitaria, dedicherà la sesta puntata in onda da lunedì 20 aprile ai cortometraggi d’autore girati nella regione.Dalle spiagge affollate di San Benedetto del Tronto ai banchi di una scuola ricostruita di Pieve Torina devastata dal sisma tre anni e mezzo fa; dalle mura romane e i lidi fanesi, alle dolci colline delle Marche fino ad un quartiere abitato da extracomunitari ad una manciata di chilometri dalle mura rinascimentali di Urbino. Un viaggio dentro e attraverso una regione che anche Lonely Planet indica tra quella da non perdere, che porta le firme di registi e videomaker delle Marche.



Fuori Tutti si aprirà con San Benedetto, Un mare da vivere, (Enjoy the Sea), realizzato dai videomaker sambenedettesi Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti. Un video emozionante che racconta la città delle palme con tante immagini evocative: la spiaggia, il porto, l’attività marinara, il lungomare, il paese alto, la Sentina. Impiglia e Cagnetti hanno realizzato davvero un live dinamico, frizzante ed emozionante di come la città effettivamente vive nel periodo estivo: “Un mare da vivere, Enjoy the Sea“.



Seguirà Fano Estate 2019 del regista televisivo fanese Andros Pugolotti. Un corto che proporrà le bellezze di Fano, la sua storia, i luoghi della cultura, i festival e gli eventi più importanti. Un video che valorizza appieno la proposta turistica della città. A partire dall’Arco d’Augusto, tutto prende forma, a partire dal nuovo brand della città di Fano.



Terzo corto La campagna delle Marche del fotografo e regista senigalliese Lorenzo Cicconi Massi. Un omaggio alla dolce terra delle Marche con le note del piano concerto n 2 di Rachmaninov che si conclude con una frase di Carlo Bo, “Le Marche vivono per aria sospese dentro un’idea di poesia quanto mai libera”.



Quarta proposta sarà Giorno di scuola del regista pesarese Mauro Santini. E’ il racconto di una giornata di alunne e alunni della scuola primaria di Pieve Torina (ricostruita dopo il terremoto del 2016). Ora dopo ora Giorno di scuola diviene il ritratto di donne e uomini del futuro prossimo che, colti nell’atto di apprendere, donano a loro volta una lezione di leggerezza e un compito da svolgere: vedere con occhi nuovi, osservando l’orizzonte dal punto di vista di un banco di scuola.



Ultima proposta sarà Dentro le mura del regista urbinate Andrea Laquidara.

Il film nasce dall’esigenza di raccontare il quartiere di Ponte Armellina, una zona di Urbino abitata esclusivamente da immigrati. Un luogo poco noto agli stessi abitanti della città, nascosto, rimosso. Il viaggio di avvicinamento a questa zona d’ombra permette di effettuare riflessioni che vanno al di là del caso specifico di Ponte Armellina: riflessioni sulla cultura italiana, sul concetto di cittadinanza, di appartenenza, sulla volontà e la paura di stabilire un contatto con l’altro.



La sesta puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; TVRS; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv e Icaro Tv. L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com. "Fuori Tutti" è visibile su https://youtu.be/WtXnQTg_UpI. © RIPRODUZIONE RISERVATA