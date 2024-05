Marche Film Commission e Atim al Festival di Cannes, si presenta "Marche. Infinite storie, infiniti luoghi". Presenti i registi Rubini e Piccioni

Marche Film Commission e ATIM volano a Cannes per presentare “Marche. Infinite storie, infiniti luoghi”.

I registi Sergio Rubini e Giuseppe Piccioni ospiti d’onore dell’evento per raccontare la loro l’esperienza sui set marchigiani

La Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission ha appena annunciato i vincitori del Bando di Sostegno alle produzioni audiovisive per l’annualità 2023. Il bando rientra nel sostegno al settore Cinema messo in campo dalla Regione Marche per il periodo 2021-2027 con un fondo stanziato di 16 milioni di euro totali. Il Marché du Film di Cannes sarà l’occasione per raccontare, il 20 maggio alle ore 16.00 presso l'Italian Pavilion, i progetti che hanno preso e prenderanno vita sul territorio marchigiano: lungometraggi, serie, format, documentari e cortometraggi, con uno speciale focus sull’animazione.

I due prossimi bandi

Nella cornice del prestigioso palcoscenico del Festival di Cannes saranno presentati anche i prossimi due bandi del 2024 che verranno emessi nella seconda metà dell’anno. Una call per le produzioni audiovisive per il 2024 e una call per gli investimenti in favore di ammodernamento, efficientamento energetico ed interventi antisismici delle sale cinematografiche. Non mancherà la presenza di ospiti d’eccezione come i registi Sergio Rubini e Giuseppe Piccioni, che condivideranno con la platea la loro esperienza sui set marchigiani e l’emozione di girare in una pluralità di territori che solo le Marche sanno offrire.

Il cineturismo

Non solo cinema ma anche cineturismo, in collaborazione con ATIM - Agenzia Turismo e Internazionalizzazione Marche, per raccontare attraverso le immagini della regione Marche, le tante location inaspettate che costituiscono il variegato territorio marchigiano che in pochi chilometri spazia dagli appennini alla costa, dalle dolci colline ai tipici borghi a picco sul mare.

La scoperta della regione

Un viaggio alla scoperta di una regione, che con le sue mille declinazioni può raccontare infinite storie, come solo il grande Cinema è capace di fare.

Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission sono molto orgogliose di portare le Marche in un così prestigioso contesto come quello del Festival di Cannes, soprattutto per mostrare il lavoro di promozione territoriale e sostegno alle imprese audiovisive per il quale si è lavorato intensamente negli ultimi due anni. Le numerose istanze presentate per il Bando a sostegno delle produzioni audiovisive 2023 e i progetti di qualità che sono stati selezionati sono indice che l’interesse verso la regione Marche sta crescendo nella giusta direzione.

Atim considera il cineturismo un asset importante perché è noto come attraverso l’audiovisivo si possa promuovere il territorio in modo efficace. Atim sarà sempre più al fianco di Marche Film Commission per creare progetti tesi a promuovere itinerari turistici legati a film o serie girati nelle Marche e, questo, anche per dare concretezza all’indirizzo del governo che ha indicato nel Cineturismo, una fonte di sviluppo culturale ed economico.