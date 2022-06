Sei dimore in cerca d’autore, le antiche magioni marchigiane diventano il set di cortometraggi per valorizzare il territorio

Iniziano questo fine settimana a Castel di Lama nel Borgo Seghetti Panichi le riprese del quinto cortometraggio del progetto “6 dimore in cerca d’autore”. Regista il pluripremiato sambenedettese Paolo Consorti, sceneggiatore l’anconetano Emanuele Mochi che rendono protagonisti la location e il suo romantico giardino. Ideato nel 1870 dal botanico e architetto del paesaggio Ludwig Winter è ritenuto il primo Parco bioenergetico in Europa.

L’innovazione

Un progetto davvero innovativo. Non solo perché, affida sei luoghi storici alla magia del cinema e alle maestranze marchigiane per raccontare l’ascolano colpito dal sisma e, quindi, crea una proposta contemporanea e più sfarzosa ad uso del mercato del turismo, ma perché ridà alle sei residenze signorili «il loro secolare ruolo nel tessuto culturale, sociale ed economico dei paesi» come ricorda Giulia Panichi Pignatelli. Di fatto, il titolo “6 dimore in cerca d’autore” non a caso ricorda Pirandello. Come sul palco il drammaturgo trasforma i suoi 6 personaggi in persone, l’iniziativa restituisce un concreto e molto dinamico equilibrio a questi luoghi che il devastante terremoto, senza la ricostruzione, avrebbe ridotto a banali contenitori.



Nasce dall’idea di Stefania Pignatelli Gladstone, consigliere delle associazioni “Dimore storiche italiane” e “Marche Segrete”, dello studio di progettazione, promozione e marketing “Appy” e dello studio fotografico “FforFake Comunicazione Visiva”. Ma coinvolge anche “Piceni Art For Job”, YUK! film, Sushi Adv e Hundred Dreams. «Si tratta di una proposta differenziata con nuovi itinerari turistico-culturali – entra nel merito Stefania Pignatelli - promossi a livello internazionale dal tour operator Expirit, per far conoscere attraverso l’immaginario e la potente leva del cinema un patrimonio tutelato ed evidenziare quanto sia importante lavorare insieme a livello artistico, culturale e turistico per costruire la “Rinascita” di questo territorio». Insomma, lo scopo è realizzare sei cortometraggi con il tema del cambiamento. Il filo conduttore è la rinascita dello spirito in simbiosi con la dimora storica che risorge attraverso le vicende dei personaggi; incentivare la ripartenza partendo da luoghi tasselli dell’identità culturale dell’ascolano e opportunità per l’indotto; realizzare un circuito virtuoso che coinvolge produttori di tipicità ed artigiani di alto profilo.



Il primo “corto” è stato realizzato dalla regista jesina Federica Biondi su scenografia del maceratese Leonardo Accattoli a settembre, a Palazzo Saladino di Rovetino; il secondo, ad ottobre, nel Palazzo Recchi Franceschini a Castignano con il regista fermano Giordano Viozzi e la sceneggiatura di Claudio Balboni; il terzo, a metà marzo, nel cinquecentesco Palazzo Bufalari nella cinta muraria di Offida con la regia della sambenedettese Giulia Di Battista su script di Mochi; il quarto, a fine aprile, nel Castel di Luco a Paggese di Acquasanta Terme con la direzione del maceratese Edoardo Ferraro ed una storia firmata Accattoli. Il sesto si realizzerà prossimamente a Villa Cicchi nell’Abbazia di Rosara di Ascoli Piceno.

