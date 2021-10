By night, ripartenza da paura nelle Marche. Ecco gli appuntamenti nei locali per Halloween e dintorni

ANCONA - Fine settimana lungo che culmina con la notte di Halloween e che registra l’en plein di appuntamenti per il by night di casa nostra. Una ripartenza da paura, sotto il segno di Halloween, per il dopocena de La Serra, il laboratorio di Cucina e Musica, come spiega il direttore artistico Aldo Ascani: «Ci riprendiamo il venerdì sera, che per l’occasione abbiamo chiamato Trick or Treat».

Aggiunge Ascani: «Protagoniste delle Streghe Capricciose in una cena spettacolo maliziosamente “mostruosa” a cui seguirà un dopocena con dj. Domani “Spiriti Liberi” con una cena spettacolo che abbiamo affidato a Oriano e Alessandrino e un dopocena dove finalmente si potrà ritornare a ballare. Super domenica, con tre proposte: a pranzo la musica live di Gloria Turrini, una fantastica cantante ravennate. A seguire Halloween Party dalle 17,30 con l’aperitivo lungo in Serra suonato da Danny Losito dei Double D in coppia a Gianluca J. E per concludersi nel dopocena, fino alle 2 di notte dove tutto può accadere».



Al Brahma di Civitanova Marche stasera evento Goodies, il party reggaeton più caldo del centro Italia. Domani Evento pre Halloween, in consolle Mattia Ascani. Domenica grande notte delle streghe Musica commerciale La paura fa ‘90. Torna il team Eventi Divertenti che domani presenta: Halloween ‘IN’ Villa Koch a Recanati. Una spaventosa anteprima della Winter Season 2021/22. Cena spettacolo e dopocena.



Special event domani al B Disco Dinner di Cupramarittima, dove arriva il Guest Rondo Da Sosa. Domenica Hola Chica Latin Urban music. Arriva domani l’inaugurazione anche per il Noir Club di Jesi, che dà così il via alla stagione autunno inverno 2021 – 2022. Domenica Halloween Random al Mamamia di Senigallia, una festa a caso. Ancora domenica al Miami Club di Monsano, Halloween 2021 Evento 100% anni ‘90.



Invece domani al Miu Disco Dinner di Marotta Halloween Mood, cena spettacolo + sette ambienti musicali. Ancora domani al Le Gall di Porto San Giorgio, Aspettando Halloween 2021, domenica hip hop – reggaeton – commerciale. Al Sottovento di Numana stasera Halloween special event, cena spettacolo e dopocena house e commerciale. Il sabato è con i Movimenti Notturni. Domenica Halloween Latino, apericena e musica. Spettacolo da gustare e ora anche da ballare a San Benedetto del Tronto dove l’Harena propone dopocena disco bar con dj Riccardo Prosperi.



Serata da scoprire quella di domani del Mirage di Passo San Ginesio: “Passerina Wave”, domenica Halloween 2021. Domenica, dopo una lunga pausa, riaprono i cancelli Colosseo Mood Club con l’evento di Halloween. Halloween 2021 anche da Guido a Porto Recanati, domenica dalle ore 20:00 alle ore 03:00 selezione musicale Fabrizio Piccinno. Al Santa Monica di Ancona stasera cena e dopocena con musica rigorosamente anni 80, con Davide Domenella e Veronica Key. Domenica torna l’appuntamento con Radioteatro. La cena e un racconto. Luca Violini in “Il Sogno Di Dracula”.

