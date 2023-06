Dalla Tv al teatro, il tour di Carolina dedicato ai più piccoli arriva ad Ancona e San Benedetto. Ecco quando

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina tornerà in tour nei prestigiosi teatri italiani con “Un Natale favoloso... a teatro”, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, testi di Carolina Benvenga, coreografie di Fiorella Nolis e regia di Morena D’Onofrio.

Imperdibili appuntamenti live per uno show musicale che racchiuderà i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Tutte le date del tour di Carolina

Il tour partirà il 25 novembre dal Teatro Europa di Aprilia (ore 15 e 18); per poi proseguire il 26 novembre al Teatro Nestor di Frosinone (ore 15 e 18); l’8 dicembre al Tuscany Hall di Firenze (ore 15 e 18); il 9 dicembre al Palariviera di San Benedetto del Tronto (ore 15 e 18); il 10 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona (ore 15 e 18); il 16 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova (ore 15); il 17 dicembre al Teatro Lirico di Milano (ore 15 e 18); il 23 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna (ore 15); il 26 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma (ore 15 e 18); il 28 dicembre al Teatro Team di Bari (ore 15); il 30 dicembre al Palapartenope di Napoli (ore 15); il 3 gennaio al Teatro Garden di Rende (ore 15 e 18); il 5 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania (ore 15 e ore 18); il 6 gennaio al Teatro Al Massimo di Palermo (ore 15 e 18); il 7 gennaio al Teatro Impero di Marsala (ore 15 e 18); il 14 gennaio al Teatro Colosseo di Torino (ore 15 e 18).

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri.

Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.