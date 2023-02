Il weekend in arrivo è senz’altro uno dei più lunghi e hot dell’anno, capitando proprio a cavallo del Carnevale. Alla Serra di Civitanova Marche stasera “La vida es un Carnaval”, si parte dalla cena spettacolo che questa sera vede protagonista Alberto Laurenti con i Rumba de Mar. A seguire “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Mattia Ascani dj e voice Isa B. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri. Domani “Livin’ la vida loca”, cena spettacolo in maschera con le Sambiste De Rio, in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Carnival Edition. In consolle Nicola Pigini.

Il programma

Al Brahma di Civitanova Marche stasera special guest live Medy, la nuova promessa del rap italiano. Domani Carnevale Vida Loca, in consolle Mattia Ascani, Gianmaria Ascani. Domenica pomeriggio lo spettacolo del Carnevale dedicato ai più piccoli. Sempre a Civitanova, sempre stasera al Donoma Club di Civitanova i migliori mashup creati da Samuele Brignoccolo, uno dei dj più promettenti della nuova scena musicale elettronica. Domani Carnevale Sunflower. Al Noir Club di Jesi domani François X, uno degli artisti, dj e produttori francesi di musica Techno più importanti a livello mondiale. Al Miami di Monsano domani School Party di Carnevale, la festa delle scuole in maschera. Domani al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica Carnival edition. 2 sale, 10 dj’s e tanto divertimento. Sempre domani al Much More club Matelica Bombons Carnival Show, premi per le maschere. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera, Carnival edition. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Domani alla Baia Imperiale di Gabicce, Carnevale Rec Over. Invece domani al Miù di Marotta Senorita Carnival Edition: dalla cena spettacolo fino all’alba, n 6 ambienti musicali diversi. Domenica Special Guest Dissgacha. Al Nyx Club di Ancona stasera Showdinner e nightlife. Dj’s: La Regina e Blitz. Domani Hype e Zenit il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Dj’s: Antony Momoy e Chris Ulici. Al Jonathan di San Benedetto del Tronto domani il carnevale ispirato dai suoni e dai costumi dei mitici anni 70. Cena spettacolo presso il ristorante convenzionato Crunch. Domani alla discoteca Mirage di Passo San Ginesio “Gli anni d’oro atto II”. Sta tornando il Revival anni 80/90, perché noi li abbiamo vissuti (e suonati)...