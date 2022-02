Al via le serate di Carnevale, una sfida a suon di risate tra Macchini e Lando & Dino alla Serra di Civitanova

ANCONA - È il weekend di Carnevale quello in arrivo, in assoluto uno dei più lunghi e pazzi dell’anno. Alcune disco anticipano i festeggiamenti già oggi (giovedì) e comunque il divertimento è pronto ad investire anche questo weekend.



Tra maschere e risate

Alla Serra di Civitanova si parte stasera con il divertimento: cena mascherata e divertente, sfida a suon di risate fra Lando & Dino VS Piero Massimo Macchini. Dopocena Noche Calente con Kasino Latino. Domani Il Carnevale va a 2000, Cacao Meravigliao, Cena spettacolo con le sambiste di Rio, musiche di Oriano ed Alessandrino. Dopocena guest dj Fabrizio Breviglieri. Sabato Allegria nell’anima. La maschera sei tu! La cena incanto ancora con Oriano e Alessandrino, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà. Sabato al Brahma sempre a Civitanova Notte di Carnevale. Party Vida Loca. La festa reggaeton e commerciale più calda d’Italia. Al Mia Clubbing di Porto Recanati sabato 90 Wonderland di Carnevale. Torna il party spettacolo per gli amanti degli anni ’90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi degli anni ’90, gadget, effetti speciali e un super video show.

Il Carnevale Mamacita

Al Miami di Monsano sabato festa di Carnevale Mamacita. Il party latino più travolgente del centro Italia sta tornando, per ballare con la migliore musica hip hop/reggaeton e afro. Ancora a Civitanova al Donoma sabato “Albachiara, la Notte Italiana”, un carnival party dalle tinte tricolori. Ritorna sabato anche il Mamamia di Senigallia con la serata evento Apertura 2022 + Nello Taver in concerto con il suo “Sto salvando l’Hip Hop Italiano Show”. Dopo il live, la festa continua in 4 sale con 10 djs. Al Sottovento di Numana sabato Alegria Carnaval cena video spettacolo dopocena happy house disco dance con Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. Torna il BB Disco Dinner di Cupramarittima, per l’occasione del Carnevale 2022, e lo fa sabato con lo special Guest Rhove, rapper milanese molto noto nella scena urban, diventato un vero e proprio fenomeno virale che ha conquistato subito anche alcune fra le principali emittenti radiofoniche italiane come Albertino su m2o e Wad su Radio Deejay.

La serata dedicata ai Nomadi

A San Benedetto l’Harena stasera presenta una serata unplugged dedicata ai Nomadi. Poi per tutto il weekend mixa il cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Spostandoci a nord, sabato al Tris di Orciano Carnevale 2022. Guest dj Andrea Damante. Sempre sabato alla Baia Imperiale di Gabicce Mare Carnival Party. Si inaugura il nuovo anno 2022: 5 generi musicali e 3 sale per farvi ballare. Al Miù di Marotta “Saturday Carnival”. Cena spettacolo + cinque ambienti musicali. Main room Paul Franklin e l’Animazione Revolution. Al Kontiki di San Benedetto sabato evento di Carnevale. Musica house e commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA