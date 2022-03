Albertino in consolle, Jack La Furia special guest. Il popolo della notte ritorna in pista

Smaltita l’euforia di Carnevale, il popolo del by night di casa nostra è già pronto ad un nuovo weekend di divertimenti nei locali marchigiani. Alla Serra di Civitanova Marche stasera il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani, direttore artistico del locale innovativo civitanovese, vedrà ospite in consolle Albertino.

Dal 2018 direttore artistico della Radio M2O, lasciando così dopo tanto tempo Radio Deejay anche se continua sempre a collaborare con il famoso programma Deejay Time, Albertino è dj e produttore capace di catturare con la sua musica seguaci di ogni età. La serata che lo vede ospite sarà sotto il segno del Mash-up, ovvero un sound che andrà oltre gli schemi. Musica live durante la cena con la Leo Maculan Band. Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena incanto, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà.



“Infantidisco”

Domani al Brahma sempre a Civitanova Marche il sabato “Infastidisco” diventato un must. Alla regia in consolle come sempre i resident Mattia Ascani e Alex L. Ancora a Civitanova al Donoma domani special guest Jake La Furia, rapper italiano, conduttore radiofonico ed uno dei personaggi più influenti dell’intera scena hip hop italiana. Una notte tutta da vivere e da ballare. Al Mia Clubbing di Porto Recanati domani sarata dal titolo “Besame”. Il grande party reggaeton, hip hop e commerciale. La notte che ha anticipato le tendenze diventando la spettacolo numero uno del reggaeton electrolatino e pop house Todo esto es Besame. Domani al Miami di Monsano Mamacita, il party più caliente del centro Italia per una notte incandescente. Al Sottovento di Numana domani anticipo Festa della Donna con Movimenti Notturni che animeranno la cena spettacolo e dopocena. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare.



La cena-spettacolo

Al Miù di Marotta domani evento “From dinner till late” che parte con la cena spettacolo selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Al Kontiki di San Benedetto Del Tronto domani “Life Is A Circus”. Cena spettacolo. Dopocena musica house e commerciale. E domenica la novità assoluta del pranzo spettacolo. Domani al Ristorante Madeirinho di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche.

Al Dancing Megà di Senigallia si torna a ballare già da stasera. Sala Dancing: Ballo liscio con Gruppo Bonifazi. Sala Disco: Balli latini fino alle ore 00:00. 70 80 90 classics fino alle ore 01:00. Radio Hits Dance dalle 01:00. Domani Ballo liscio con l’orchestra Castellina Pasi, poi in Sala Disco 22:30 Megà Latino, 00:30 Classics 70/80/90/2000, 01:30 Dance – House – Reggaeton. In Sala Chupeta: Salsa, bachata, kizomba e balli di gruppo. Domenica pomeriggio gruppo Mirko & Simona, e tango argentino.

