Paky Live al Brahma, l'aria di primavera accende i locali. Ecco cosa c'è da fare nelle Marche nel fine settimana

Veleggia nella Primavera ormai iniziata il mondo del divertimento marchigiano che si prepara ad un altro fine settimana carico di serate nei locali della nostra regione. Apriamo con il Brahma di Civitanova Marche che riapre anche il venerdì e lo fa stasera con Paky Live, la nuova stella del rap italiano. Il ritmo Reggaeton - Pop - r&b del party Goodies torna a scaldare il Brahma. Domani Vida Loca, l’ appuntamento in esclusiva regionale con la One Night più ballata d’Italia. Ancora a Civitanova al reduce dell’incredibile successo avuto nell’ultima serata.

Tanta curiosità intorno alla coppia che ha fatto più parlare di sé nella recente edizione del reality. Restando a Civitanova, alla Serra per il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani, direttore artistico del locale civitanovese, stasera “Fashion week”, si comincia con la cena spettacolo con i Diana Cover Band. Attivi dal 1998 i Diana rappresentano a oggi un punto fermo e affermato nel panorama delle party band italiane con oltre 2000 concerti alle spalle. Un mix inconfondibile, un impatto accattivante curato in ogni dettaglio per un vero e proprio show a 360 gradi. Dopocena dance con il resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà.

Al Mia di Porto Recanati domani torna Il “Babylon - The Foolish Party” interamente prodotto dal MIA Clubbing, nasce dall’idea di stupire, coinvolgere e colpire un pubblico vario e molto allegro. Con folli performer di animazione, richiamano lo spettacolo proposto dai più colorati e follemente animati party al mondo, immergetevi con noi nell’evento più pazzo e divertente che si sia mai visto in zona. Cinque generi musicali si alterneranno a rotazione casuale e continua, per rendere più movimentata e imprevedibile la serata.

Domani al Miami di Monsano torna Mamacita, il party latino più travolgente del centro Italia. Lasciati travolgere dall’energia e dal sound Reggaeton, Hip Hop, Trap e R&B del party più caliente. Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato come sempre Movimenti Notturni. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare.



Al Miù di Marotta domani evento “From Dinner Till Late” dalla cena spettacolo con selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Alla discoteca Azure Club di Casette Verdini – Pollenza domani Party Euphoria con lo special Guest Faggio. Warm Up Jann. Domani al Ristorante Madeirinho di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche.

