Marche in bike, sul Corriere Adriatico i segreti delle biciclette e i più suggestivi itinerari della regione

ANCONA - Raccontare il boom del cicloturismo nelle Marche. Inizia domani, sul Corriere Adriatico, un percorso per accompagnare ad una pratica del ciclismo ragionevole e stimolante sulle strade della nostra regione. Due pagine, sull'edizione di sabato, con itinerari, suggerimenti tecnici, testimonianze per pedalare e sentirsi liberi nelle bellezze di un territorio unico e ineguagliabile.

La Regione Marche è fortemente impegnata a valorizzare questo cluster anche in valenza turistica: numerosi sono stati i testimonial a cominciare dall'indimenticato Michele Scarponi fino a Vincenzo Nibali. Salite e discese, strade frequentate e percorsi in solitaria: tutto quanto può essere utile per praticare, in sicurezza, una disciplina che affratella 120mila marchigiani: tanti sono approssimativamente i cicloamatori nelle Marche.

L'inserto di due pagine è corredato da un itinerario: il primo è dedicato alle colline della Vernaccia. Non resta che salire in sella di una bicicletta con il Corriere Adriatico.

