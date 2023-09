Mara Venier, lo scoop a Domenica In sul bassista de I Pooh: «Io e Red Canzian siamo stati insieme». Imbarazzo in studio

I Pooh aprono le danze a Domenica In. Lo storico gruppo inaugura la stagione del salotto di Mara Venier. 30 dischi di platino, 3000 concerti la band è parte della storia dell'Italia. Si inzia con la musica e sulle note delle canzoni più famose d I pooh a Mara Venier scappa una rivelazione che non aveva mai fatto. «Con te sono stata anche un po' finanzata, ma non lo diciamo a nessuno», spiazza tutti la conduttrice, così rivelando tra le risate che quell'amicizia tanto e sempre decantata tra lei e Red Canzian è stato molto di più. Così racconta oggi tra le righe.

Mara Venier, lo scoop a Domenica In

La vita privata di Red Canzian è sempre stata al centro dell'attenzione dei media.

La malattia

Lo scorso anno Red è stato ricoverato a causa di una brutta infezione e in quel momento Mara Venier gli è stata molto vicina. Un'amicizia quella tra Mara e red che va avanti da anni: «Siamo come fratelli - spiegava la conduttrice - e stavolta quando non mi rispondevi ai messaggi che ti mandavo ogni giorno ho avuto veramente paura». Lei gli scriveva sempre, «mandavo un cuoricino tutti i giorni e messaggi d'amore». ma nessuno dei due aveva mai detto che erano stati insieme.

La gelosia della figlia

Ma la figlia del cantante, Chiara Canzian disse: «Io sono stato gelosa delle donne che gli ronzavano intorno. Ad esempio sono stata gelosa di Mara Venier, che è una sua grande amica. Quando tornava a casa lo aspettavo con le braccia sui fianchi, difendendo anche il ruolo di Bea (moglie di Red, ndr)».