Mara Venier in forse la puntata di Domenica In: «Un problema di salute»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è in forse la presenza di Mara Venier nella tanto attesa puntata di Domenica In di domani pomeriggio.la conduzione della popolare trasmissione su Rai Uno. Solo indiscrezioni al momento che però stanno allarmando i tantissimi fan di Mara Venier che sulla rete s stanno scambiando commenti e opinioni«Dandolo flash - si legge - Fermi tutti. In bilico la presenza di sora Mara Venier domani, sul palco dell'Ariston per Domenica In in Sanremo Edition. Zia Mara al momento è completamente afona, causa laringite acuta. Si presenterà? Ah, non saperlo...». Ore di angoscia, quindi, anche perché quella di domani è la trasmissione più attesa dell'anno essendo in diretta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo a poche ore dalle fine del Festival.