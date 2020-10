Mara Venier lascia Domenica In: «Sono serena, la gioia più grande sono i miei nipoti». In un'intervista al settimanale Oggi, in occasione dei suoi 70 anni, Mara Venier avrebbe rivelato che questa sarà la sua ultima edizione del programma della domenica di Rai1.

LEGGI ANCHE: Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. L'ospite fuori di sé: «Fai terrorismo mediatico». Lei reagisce così

Ecco le anticipazioni dell'intervista, riportate da Dagospia. «Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni - dice Mara Venier - dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, 'non-na', pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio».

Dopo aver ripercorso le tappe della sua vita, Mara Venier fa una promessa al marito Nicola Carraro: «Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua».

Ultimo aggiornamento: 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA