Mara Venier, la promessa per l'ultima puntata di Domenica In: «Non piangerò»

Al via l'ultima puntata di Domenica In. In total pink, Mara Venier entra in studio sorridendo e accerchiata dall'affetto del pubblico. «Non piangerò» promette la padrona di casa che oggi condurrà l'ultima puntata della sua Domenica In.

Giunta alla sua 13^ conduzione del programma di successo della Rai, Mara Venier è già pronta a ripartire a settembre con la 14^ stagione. «Oggi vi saluteremo, ma solo per ora.. perchè da settembre noi..» dice Mara e subito, la band parte con le note di "Noi siamo ancora qua", l'emblematica canzone di Vasco che ha accompagnato la conduttrice negli ultimi anni. «Oggi festeggeremo questa edizione con un sacco di ospiti, amici e professionisti» anticipa Venier che poi subito passa a salutare la sua amata band che ha animato Domenica In dalla prima puntata. Anche quest'anno il programma si è rivelato un vero e proprio successo targato Rai1, ma il merito è soprattutto della conduttrice che, col suo fare ironico, dolce e amorevole, ha regalato agli spettatori pomeriggi di serenità.

