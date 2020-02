Mara Venier intervista Elettra Lamborghini: «La settimana scorsa mi sei scappata, ma stavi male...». Smentita Selvaggia Lucarelli?

Elettra Lamborghini ospite a Domenica In fa un ingresso spumeggiante con un tailleur pieno di luce e brillantini e con uno scollo molto profondo. Subito esordisce: «Ho messo lo scotch per evitare che esca qualche cosa, vuoi vedere?». Mara Venier controlla e conferma: «Si si ce lo ha».

LEGGI ANCHE: Samanta Togni e Mario Russo sposi: lei con giacca e cilindro rigorosamente bianchi, lui punta sul classico. Ecco i vip presenti

Mara fa subito riferimento alla settimana scorsa quando lei non si è presentata in diretta e dice: «Mi sei scappata, ma stavi male», e lei conferma. Quindi si smentisce l'ipotesi avanzata da Selvaggia Lucarelli che in diretta la scorsa domenica aveva detto che la cantante non si sarebbe presentata proprio per la sua presenza tra i giornalisti che avrebbero dvuto fare delle domande, lasciando intendere che temeva il confronto, sapendo di non starle molto simpatica.

In diretta Mara nota il piercing della Lamborghini che ammette: «Si sto cercando di levarli tutti» e la Venier chiede se si tratta solo di quello sul naso e sulla lingua, ma Elettra la stupisce e chiede: «Vuoi vedere il mio brillocco?» e in diretta mostra alla conduttrice il piercing sul seno.

La Lamborghini racconta come è nata la sua passione: «Ce l'ho sempre avuta, ma ho mai pensato di avere una voce adatta, poi le cose sono cambiate ed eccomi qui». Poi spiega che la sua famiglia è molto aperta di mente, quindi, chiarisce che non è stato un problema il suo debitto nel mondo dello spettacolo: «Mio papà era molto vecchio stampo, credeva che le subrette fossero tutte laureate e aveva paura per me, poi in realtà è stato contento».

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA