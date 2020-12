Mara Venier ricorda Fabrizio Frizzi e si commuove: «Ha dato tanto per Telethon»

Mara Venier si commuove in tv quando vede le immagini di lei con Fabrizio Frizzi. E' quanto accaduto davanti alle telecamere di Domenica In per la maratona di Telethon. Le immagini fanno vedere le vecchie edizioni della maratona di solidarietà per le malattie rare, alla presenza del presidente di Telethon, Luca Cordero di Montezemolo. Oltre a Frizzi, si vedeva anche la fondatrice della Fondazione Telethon, Susanna Agnelli.

APPROFONDIMENTI LA SVISTA Mauro Corona a "Linea Bianca" dopo l'offesa a Bianca...

"Fabrizio e Susanna - dice Mara Venier - Vedi Luca, quello è stato il mio rientro in Rai. E' stata una serata di Telethon, meravigliosa, insieme a Fabrizio Frizzi. Il ricordo di Fabrizio è così vivo, ha dato tanto per Telethon".

Risponde Luca Cordero di Montezemolo: "Sono state due persone che nella vita hanno fatto tanto per Telethon, Susanna Agnelli che ha avuto la forza di fondare e sviluppare Telethon e che dieci anni fa me lo ha lasciato, per il quale le sono sempre grato. Fabrizio è stato fondamentale per il suo entusiasmo e il suo grande cuore e lo ringrazierò sempre. Ricordando Susanna e Fabrizio doniamo con un sms al 45510: è il momento per farlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA