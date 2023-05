Mara Venier: «Hai messo il vibratore?». La gaffe "a luci rosse" a Domenica In con Massimiliano Ossini

Mara Venier non si smetisce mai. Con le sue gaffe e doppi sensi a Domenica In fa sorridere i telespettatori con la nonchalance che la contraddistingue. La vittima della giornata è Massimiliano Ossini che con figlia e moglie era tra gli ospiti del programma. La frase a Ossini non è passata inosservata e già si stanno scatenando commenti e meme che la vedono protagonista. Scopriamo cosa è successo.

Mara Venier: «Hai messo il vibratore?»

Mara Venier chiede a Ossini: «Hai messo il vibratore?» e subito dal pubblico qualcuno le fa notare l'errore.

La risposta di Ossini

La conduttrice di Domenica In si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare.

Massimiliano Ossini, ospite a Domenica In, si è aperto con la conduttrice, in compagnia della figlia e della moglie. Tra una battuta e l'altra, Mara ha fatto una delle sue tante gaffe. Il collega e conduttore napoletano, volto di Unomattina, alla domanda di Mara, si è lasciato andare in una risata che ha smorzato l'imbarazzo. Lei, con la sua nonchalance si è subito scusata specificando che intendeva dire "vibrazione".