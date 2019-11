Massimo Boldi da Mara Venier parla della nuova fidanzata: «Con Irene ho ritrovato la felicità, si prende cura di me»

Primo ospite a Domenica In è Massimo Boldi. Mara Venier lo saluta affettuosamente parlando subito della nuova compagna che le è stata presentata dall'attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l'attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa.

Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di nascondere questa solitudine, spero che questa ragazza riesca a farti ritrovare il sorriso». Massimo conferma: «Irene dimostra di volermi veramente bene, da quando è mancata Marisa ho avuto una storia complicata con un'altra ragazza. Ci siamo conosciuti in treno, lei mi ha chiesto il contatto per una manifestazione, ci siamo continuati a sentire e quest'estate mentre ero in vacanza mi ha chiamato per invitarmi al compleanno e da lì non ci siamo più separati».

Poi ricorda la sua carriera e gli esordi, ma Boldi chiarisce: «Io sono sempre stato capo famiglia, ho perso il papà che era giovane e mi sono preso cura dei miei fratelli. Quando non riuscivo a lavorare molto con il mio gruppo musicale lavoravo in una latteria e in quella latteria conobbi Marisa». Torna poi sul dolore per la scomparsa della moglie: «Nei due anni dopo la morte ho pensato che lei fosse ancora vicino a me, mi lanciava, secondo me, dei segnali come una lucina che si accendeva e si spegneva e mi svegliava. Ora la sento più lontana».

