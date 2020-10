Covid, Mara Maionchi positiva, ricoverata in ospedale: focolaio Italia's Got Talent

Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid in un ospedale di Milano. Dopo Federica Pellegrini, si allarga il focolaio Italia's Got Talent. A darne notizie è la giornalista Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non desterebbero preoccupazioni.

Oltre alla ex giudice di X Factor e Federica Pellegrini si sarebbero contagiate diverse altre persone tra cui tecnici e produzione, nonostante le misure di prevenzione messe in atto dal programma. Sui social sono stati tantissimi gli auguri di pronta guarigione per la disografica con l'hashtag #forzamara, che è immediatamente entrato nei trending topic di Twitter.

Anche Mara Maionchi è stata trasportata in ospedale dopo la positività del covid 🙏🏻❤️ non è in condizioni gravi, speriamo si riprenda presto — screnni 🍓🐍 (@screnni) October 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA