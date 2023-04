Mara Maionchi a “Che tempo che fa”, la confessione choc: «Ho lasciato scadere la patente perché non sapevo girare a sinistra»

Mara Maionchi ospite a Che Tempo Che Fa. Nel solotto di Fabio Fazio la produttrice discografica ha portato con sè la sua solita ironia, ma non la patente, perchè quella non la ha più. «Ho lasciato scadere la patente perché non giravo mai a sinistra». ha dell'assurdo quanto rivelato dalla Maionchi ieri su Rai 3, ma è tutto vero. È lei stessa a raccontarlo. «Non guido. Ho lasciato scadere la patente, perché quando guidavo non sapevo girare a sinistra e andavo sempre a destra».

Mara Maionchi a CTCF, la confessione: «Non ho la patente»

Mara spiega che lei aveva paura a mettersi al centro della strada e poi strerzare a sinistra mentre le macchine veniva dall'altra corsia. «Andavo a prendere le mie figlie a scuola, però, siccome io non giravo mai a sinistra facevo tutto il giro così da destra. Anche loro mi hanno detto: “Mamma ma quanto ci stiamo mettendo a tornare a casa”» afferma ironica Mara Maionchi. Impossibile trattenere le risate.