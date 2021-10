Manuela Arcuri torna sul set, ma la voglia di un altro bambino è tanta: «Vorrei anche adottarne uno»

Manuela Arcuri si mette a nudo a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin torna a parlare della sua vita, raccontando la forza di una donna che ha deciso di abbandonare tutto per il figlio Mattia e ora è pronta a rilanciarsi nel lavoro. Ma forse ci sarà spazio anche per un altro bambino con il suo amato Giovanni.

La forza di Manuela viene dalla sua famiglia capace di darle valori veri e sinceri. «Mia mamma è sempre stata il pilastro della mia vita. È stata quella che mi ha dato la forza di andare avanti nei momenti bui. Mio papà è un po' più schivo, non ama stare sotto i riflettori e per questo non ne parlo molto. Ma li amo molto entrambi e nonostante siano separati sono riusciti a trasmettermi il valore dell'unione che una famiglia deve sempre avere e per questo gli sarà sempre grata».

Ed è proprio dall'esperienza della sua famiglia che è nata in lei la voglia di costruirsi la sua. Grazie a Giovanni. Amico, complice, fidanzato e poi marito. «Sto con Giovanni da 10 anni e ai giorni d'oggi non è semplice stare insieme per così tanto - racconta Manuela -. È stato facile stare insieme finora, ma non facilissimo. Abbiamo una grande fiducia per entrambi e per questo abbiamo una grande libertà, non esiste quella gelosia possessiva che è deleteria per una coppia. Noi siamo prima di tutto amici e complici e questo, secondo me, è la nostra forza. Nonostante gli alti e bassi siamo sempre insieme, io e lui. Ed eccoci qua più uniti di prima. Ci siamo sposati a Las Vegas, abbiamo pensato di divertirci passando una giornata unica solo nostra. Io spero di sposarmi anche qui in Italia, sto aspettando la proposta. Prima però abbiamo pensato a dare tutto noi stessi a Mattia, il nostro figlio. Lui quando ne parliamo è molto emozionato e non vede l'ora di vivere il nostro matrimonio».

Quando Silvia Toffanin chiede se vorrebbe avere anche un altro figlio, la risposta spiazza tutti quelli che pensavano che Manuela non avrebbe più voluto avere un altro bambino. «Non è vero quello che dicono su di me che non vorrei altri figli. Subito dopo l'arrivo di Mattia è vero, non avrei voluto perché è impegnativo. Mi sono dedicata anima e corpo a Mattia lasciando anche il mio lavoro. Adesso però che abbiamo trovato il nostro equilibrio lo vorrei. Ci stiamo già provando e vediamo, ma mi piacerebbe anche l'idea di adottare un bambino. Io sono stata molto fortunata, nella vita ho avuto tutto e vorrei regalare una vita migliore a qualcuno che non è stato fortunato come me e come noi».

