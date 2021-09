Manuela Arcuri, il racconto delle molestie sul set: «Mi chiedevano di mostrare il seno»

Manuela Arcuri torna sul suo inizio di carriera con delle rivelazioni choc. «Qualcuno ci provava allungando le mani, toccandomi le gambe o chiedendomi di spogliarmi... erano dei depravati! Mi chiedevano 'fai vedere il seno'».

È l'inizio del lungo racconto di Manuela Arcuri sulle molestie di cui è stata vittima all'inizio della sua carriera. L'attrice ha svelato l'incubo vissuto quando ancora era una ragazzina su vari set, durante i provini e i colloqui con i registi. Nella lunga intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Manuela racconta delle avance insistenti e delle richieste sessuali alle quali l'attrice non sapeva come reagire.

«Oggi gli tirerei uno schiaffone», racconta l'ex protagonista di Carabinieri: «In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poi dicevano: 'Fai vedere il seno'. Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo perché devo mostrare il seno?».



«Succede nel cinema come in altri posti di lavoro. Nel rapporto tra regista e attrice, il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico».

