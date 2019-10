Morto Manuel Frattini, divo italiano del musical aveva 54 anni

Inizia la carriera in TV dove è primo ballerino e coreografo in numerose produzioni Rai e Mediaset come ad esempio "La Sai l'ultima", "Fantastico", "Pronto è la Rai?". Dal 1991 abbandona la televisione per dedicarsi prevalentemente al teatro musicale. Questi i ruoli che ha ricoperto da allora:

E' morto, il divo italiano del musical. Aveva 54 anni. Da Pinocchio ad Aladin fino a Robin Hood, Frattini ha portato sulla scena tantissimi personaggi delle favole.